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РИА Новости

Оливер Стоун назвал Путина стабилизирующей силой на Ближнем Востоке

19:52 30.10.2019 (обновлено: 19:55 30.10.2019)
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© Showtime/KomandirПрезидент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время интервью
© Showtime/Komandir
ЭР-РИЯД, 30 окт - РИА Новости. Президент России является "стабилизирующей силой" на Ближнем Востоке, заявил американский режиссер и сценарист Оливер Стоун.
Стоун стал "секретным" гостем в программе международного инвестиционного форума Future Investment Initiative, который проходит в Саудовской Аравии. Стоун снял документальный фильм о президенте России Владимире Путине.

Я восхищаюсь тем, что он (Путин - ред.) делает, его стабильным курсом. Он у власти 19 лет, он сила, стабилизирующая сила на Ближнем Востоке, в Сирии.

Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун во время интервью президента РФ Владимира Путина
Оливер Стоун
американский режиссер и сценарист
Стоун также отметил, что российский лидер с уважением относится к суверенитету государств.
"США работают сверхурочно, чтобы дестабилизировать Ближний Восток и другие регионы. Кажется, что США распространяют проблемы повсюду, делают милитаризацию большой проблемой, ведут войны... такой вид сумасшествия ведет мир к хаосу", - добавил режиссер.
Режиссер Оливер Стоун
1 октября, 21:15РИА Новости
Режиссер Оливер Стоун заявил, что очень гордится интервью с Путиным
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Оливер СтоунВладимир ПутинСаудовская АравияВ мире
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