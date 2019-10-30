Количество ДТП в Москве увеличилось в два раза из-за снега и летней резины

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Количество аварий на столичных дорогах в среду увеличилось в два раза из-за снега и летней резины, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее ЦОДД порекомендовал автомобилистам не выезжать в город на летней резине и заменить ее на зимнюю.
"В Москве сегодня резко увеличилось количество мелких аварий – почти в два раза больше ДТП отмечается на дорогах города, чем в обычный день. На это повлияло ухудшение погодных условий – температура ниже нуля градусов, снег", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство ДТП произошло с участием автомобилей на летней резине.
"На 18.45 в городе 9 баллов. На большинстве вылетных магистралей массовые аварии – по два-три автомобиля", - добавляется в сообщении.