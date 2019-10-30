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РИА Новости

Новое российское оружие должно быть включено в ДСНВ, заявил Салливан

19:20 30.10.2019 (обновлено: 20:56 30.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжон Салливанна заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ
Джон Салливанна заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) возможно при включении в него оружия, которое сейчас не входит в соглашение, заявил первый замгоссекретаря США Джон Салливан.
Выступая на слушаниях комитета сената по иностранным делам, посвященным рассмотрению его кандидатуры на пост посла США в России, Салливан подчеркнул, что Вашингтон должен начать соответствующие переговоры с Москвой.
По его словам, обсуждение продления договора без включения нового вооружения "свяжет руки" США.
"Они (Россия. — Прим. ред.) инвестировали в стратегические системы вооружений, которые, как они считают, не входят в договор СНВ-3. Я считаю, что эти вооружения должны быть включены в дискуссию", — сказал Салливан.
По мнению дипломата, стратегия Москвы — "соблюдать СНВ-3, но при этом строить большое число новых систем вооружений".
Как пояснил Салливан, речь идет не только о системах доставки, но и о большом количестве маломощных ядерных устройств, которые могут быть оборудованы на новых системах доставки. Все это не обязательно считается стратегическим оружием, но США все равно, будет ли стратегической боеголовка, которая "может ударить по Денверу или Солт-Лейк-Сити", заключил дипломат.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Штаб-квартира ООН в Женеве
29 октября, 19:03РИА Новости
Россия и США проведут заседание комиссии по ДСНВ седьмого ноября
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Джон СалливанРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Значит они нам будут войну с Украиной устраивать, окружать военными базами и размещать ракеты, а мы будем включать новейшее оружие в договор. Причем договор этот будет со страной постоянно нарушающей любые договоры. Я надеюсь что Путин им все новое оружие включит, а потом догонит и еще включит.
30 октября, 20:04
МСМаксим Солдусов
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