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РИА Новости
Ядерные технологии

В Москве открыли памятник выдающемуся конструктору Николаю Доллежалю

19:16 30.10.2019
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© РИА НовостиПамятник конструктору Николаю Доллежалю открытый в Москве
Памятник конструктору Николаю Доллежалю открытый в Москве
© РИА Новости
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Памятник одному из создателей отечественной атомной промышленности академику Николаю Доллежалю открыли в среду в Москве на названной в его честь площади, где расположено одно из ведущих предприятий "Росатома" - "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А.Доллежаля" (НИКИЭТ), передает корреспондент РИА Новости.
В памятнике запечатлен образ Доллежаля, размышляющего о новой конструкторской идее. Под звуки государственного гимна России дочь и правнук Доллежаля перерезали красную ленточку.
Открытие монумента Доллежалю - это дань памяти не только выдающемуся конструктору, но и всем основоположникам российской атомной отрасли, вклад которых в развитие страны переоценить невозможно, отметил на торжественном митинге первый заместитель генерального директора "Росатома" по операционному управлению Александр Локшин.
"На пути, по которому они шли, не было асфальтированных дорог, иногда даже тропинок. Они шли в неизведанное. Не зря принципом работы Николая Антоновича Доллежаля было "Не бойтесь неизвестности", - отметил Локшин.
Главный конструктор атомного реактора Обнинской АЭС академик Николай Доллежаль (1899-2000)
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По его словам, о гениальности Доллежаля среди прочего, свидетельствует то, что ему принадлежала идея создания ядерных энергетических комплексов на базе реакторов на быстрых нейтронах с замыканием ядерного топливного цикла, которую сейчас реализует "Росатом" в рамках проекта "Прорыв".
Локшин отметил, что работа Доллежаля не предполагала публичной известности, но сейчас, благодаря, в том числе, открытию памятника конструктору, об этом человеке и его вкладе в развитие России узнает большое число людей.
Доллежаль (27 октября 1899 года - 20 ноября 2000 года) был главным конструктором первого советского ядерного реактора для наработки оружейного плутония, ядерной энергоустановки первой советской атомной подводной лодки, реактора первой в мире Обнинской АЭС.
В 1952 году конструктор возглавил институт НИИ-8 (позже переименованный в НИКИЭТ) и проработал в должности его директора 34 года. Сейчас НИКИЭТ - один из крупнейших в России научно-исследовательских центров ядерной техники и технологии. Институт разрабатывает энергетические и исследовательские реакторные установки и проводит широкомасштабные научные исследования и опытно-конструкторские работы в области использования ядерной энергии.
Генеральный директор АО НИКИЭТ Андрей Каплиенко
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Академик Доллежаль в разные годы был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, становился лауреатом Ленинской, трех Сталинских и двух Государственных премий СССР. Кавалер многих орденов и медалей, в том числе российского ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени. За большой вклад в атомную науку был удостоен также золотой медали имени Курчатова Российской академии наук.
Постановлением правительства Москвы в 2018 году именем академика Доллежаля назвали площадь в Красносельском районе столицы, где находится НИКИЭТ. А к 120-летию конструктора в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия" вышла книга, посвященная Доллежалю.
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