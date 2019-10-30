Пробки в Москве достигли девяти баллов после снегопада

Автомобильное движение в Москве во время снегопада

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пробки в Москве в среду вечером достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

По прогнозам синоптиков, небольшой снегопад в Москве продлится до вечера, на окраинах может образоваться снежный покров высотой 1-2 сантиметра, но к выходным он растает. Ночью ожидаются минусовые температуры, и днём - около нуля и минус один. Центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал столичным водителям не выезжать на летней резине и быть внимательными на дорогах.

На внутренней стороне Садового кольца движение затруднено на участке от Серебрянической набережной до пересечения с улицей Большая Якиманка.

На внешней стороне Садового кольца пробки начинаются на участке от пересечения с улицей Большая Якиманка и заканчиваются на Николоямской набережной.

На внешней стороне ТТК проблемный участок начинается от пересечения со Звенигородским шоссе и заканчивается на пересечении с Ленинским проспектом по ходу движения.