Пробки в Москве достигли девяти баллов после снегопада

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пробки в Москве в среду вечером достигли девяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
По прогнозам синоптиков, небольшой снегопад в Москве продлится до вечера, на окраинах может образоваться снежный покров высотой 1-2 сантиметра, но к выходным он растает. Ночью ожидаются минусовые температуры, и днём - около нуля и минус один. Центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал столичным водителям не выезжать на летней резине и быть внимательными на дорогах.
На внутренней стороне Садового кольца движение затруднено на участке от Серебрянической набережной до пересечения с улицей Большая Якиманка.
На внешней стороне Садового кольца пробки начинаются на участке от пересечения с улицей Большая Якиманка и заканчиваются на Николоямской набережной.
На внешней стороне ТТК проблемный участок начинается от пересечения со Звенигородским шоссе и заканчивается на пересечении с Ленинским проспектом по ходу движения.
На внешней стороне МКАД проблемный участок начинается от пересечения с Бакунинской улицей и заканчивается на пересечении с Кутузовским проспектом.