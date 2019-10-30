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РИА Новости

Салливан назвал борьбу с "Северным потоком – 2" одним из приоритетов США

19:05 30.10.2019 (обновлено: 19:13 30.10.2019)
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© AP Photo / Susan Walsh Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
 Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Кандидат на пост посла США в РФ Джон Салливан заявил, что одним из главных приоритетов американской внешней политики является противодействие "Северному потоку-2".
"Это один из главных наших приоритетов", - сказал он на слушаниях комитета сената по иностранным делам, отвечая на вопрос, насколько важно для США противодействие "Северному потоку-2".
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Ранее стало известно, что Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, сообщило ранее в среду Энергетическое агентство страны (DEA).
Оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG работает над завершением строительства газопровода в ближайшие месяцы, сроки укладки участка в водах Дании зависят от погоды и условий разрешения, которые компания уже изучает, сообщили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2 AG.
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Вчера, 17:43Сказано в эфире
Эксперт объяснил, почему Дания прервала "игру" вокруг "Северного потока-2" Дания выдала разрешение на строительство "Северного потока-2", сообщили в Копенгагене. Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский в эфире радио Sputnik предположил, почему это решение было принято именно сейчас.
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Джон СалливанСеверный поток-2СШАЭкономика
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