Салливан назвал борьбу с "Северным потоком – 2" одним из приоритетов США

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Кандидат на пост посла США в РФ Джон Салливан заявил, что одним из главных приоритетов американской внешней политики является противодействие "Северному потоку-2".

"Это один из главных наших приоритетов", - сказал он на слушаниях комитета сената по иностранным делам, отвечая на вопрос, насколько важно для США противодействие "Северному потоку-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Ранее стало известно, что Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, сообщило ранее в среду Энергетическое агентство страны (DEA).