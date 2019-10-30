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РИА Новости
Культура

Дегустации, концерты, мастер-классы. В Крыму пройдет Ноябрьфест

20:22 30.10.2019
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГастрономический фестиваль "Ноябрьфест" в Крыму
Гастрономический фестиваль Ноябрьфест в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Ноябрьфест — главное гастрономическое и винодельческое событие Крымского полуострова — пройдет в этом году с 1 по 3 ноября, сообщил турпортал Крыма.
Фестиваль собираются посетить свыше 7,6 тысяч гостей, которые уже зарегистрировались на сайте события.
"Хедлайнер – группа Uma2rman – доставит большое удовольствие всем любителям эногастрономии и хорошей музыки. Так что, добро пожаловать на Ноябрьфест", - сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Основная часть программы пройдет 2 ноября на территории винзавода "Массандра", которому исполняется 125 лет.
В этот день всем гостям предоставится возможность продегустировать вино, изготовленное крымскими виноделами из местных сортов винограда. Свою продукцию представят как легендарные бренды Крыма, так и молодые предприятия.
С 1 по 3 ноября на винзаводах пройдут дни открытых дверей и экскурсии — на вопросы посетителей ответят виноделы и сомелье.
На фестиваль приглашены шеф-повара крымских ресторанов, которые разработали уникальные меню специально для этого события. Они также проведут мастер-классы по приготовлению блюд крымской кухни.
На каждый день запланирована концертная и шоу-программа, розыгрыши призов. Перед гостями фестиваля 2 ноября выступят группы Uma2rman, Darina 's Band и ШнAпS Band.
Первый фестиваль Ноябрьфест в 2017 году завоевал премию как лучшее гастрономическое событие в области событийного туризма Российской Федерации.
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