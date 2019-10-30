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РИА Новости

США планируют использовать российские Ми-24 на учениях

18:57 30.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-24 совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума "Армия-2019" в парке "Патриот"
Вертолеты Ми-24 совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. ВВС США намерены использовать российские боевые вертолеты Ми-24 во время учений по противодействию авиационной поддержке противника, следует из заявки, опубликованной на сайте госзакупок.
Подрядчик должен предоставить Пентагону не менее двух летательных аппаратов, а также пилотов-инструкторов, которые могли бы обучить американских военных управлению вертолетами, и специалистов по техобслуживанию. Кроме того, необходимы соответствующее оборудование и учебные материалы.
Компания должна обеспечить американским ВВС ориентацию летательных Ми-24, наземную подготовку, авиационную и информационную поддержку и инструктаж после завершения маневров. Подрядчик самостоятельно покрывает суточные, транспортные и расходы на проживание летчиков, а также организует и оплачивает доставку вертолетов.
Целью учений ведомство называет формирование "реалистичного представления" о том, какую угрозу могут представлять вертолеты для 55-й спасательной эскадрильи. Маневры должны пройти с 18 по 20 ноября на базе Девис-Монтен в штате Аризона.
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ВВС СШАМи-24РоссияСШАВ мире
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