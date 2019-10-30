США планируют использовать российские Ми-24 на учениях

Вертолеты Ми-24 совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума "Армия-2019" в парке "Патриот"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. ВВС США намерены использовать российские боевые вертолеты Ми-24 во время учений по противодействию авиационной поддержке противника, следует из ВВС США намерены использовать российские боевые вертолеты Ми-24 во время учений по противодействию авиационной поддержке противника, следует из заявки , опубликованной на сайте госзакупок.

Подрядчик должен предоставить Пентагону не менее двух летательных аппаратов, а также пилотов-инструкторов, которые могли бы обучить американских военных управлению вертолетами, и специалистов по техобслуживанию. Кроме того, необходимы соответствующее оборудование и учебные материалы.

Компания должна обеспечить американским ВВС ориентацию летательных Ми-24, наземную подготовку, авиационную и информационную поддержку и инструктаж после завершения маневров. Подрядчик самостоятельно покрывает суточные, транспортные и расходы на проживание летчиков, а также организует и оплачивает доставку вертолетов.