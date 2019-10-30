В Турции осудили решение палаты представителей США признать геноцид армян

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Парламент Турции осудил решение палаты представителей США, проголосовавшей за признание геноцида армян, сообщает телеканал NTV.
"Великое национальное собрание Турции осуждает и отвергает два принятых в США законопроекта", - цитирует телеканал заявление парламента.
Ранее сообщалось, что палата представителей США проголосовала за признание геноцида армян. За принятие документа, согласно результатам пресс-службы палаты, проголосовали 405, против - 11 человек.
Также палата представителей США почти единогласно одобрила во вторник законопроект о введении санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии, а также за покупку российских систем С-400.
Согласно законопроекту, за то, что Турция ввела войска в Сирию и приобрела российскую военную технику, предлагается ввести санкции против высших турецких должностных лиц, включая министра обороны, блокировать активы турецких чиновников и ввести санкции против турецких банков Halk Bankasi или Halkbank.
Документ также предписывает предоставить конгрессу данные об активах семьи президента Турции Тайипа Эрдогана в США для дальнейшего обсуждения.