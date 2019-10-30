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РИА Новости

В Турции осудили решение палаты представителей США признать геноцид армян

18:53 30.10.2019
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© PAN Photo / Перейти в фотобанкУчастники поминальной службы отпускают голубей у Вечного огня Мемориала жертв геноцида армян "Цицернакаберд"
Участники поминальной службы отпускают голубей у Вечного огня Мемориала жертв геноцида армян Цицернакаберд
© PAN Photo
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Парламент Турции осудил решение палаты представителей США, проголосовавшей за признание геноцида армян, сообщает телеканал NTV.
"Великое национальное собрание Турции осуждает и отвергает два принятых в США законопроекта", - цитирует телеканал заявление парламента.
Ранее сообщалось, что палата представителей США проголосовала за признание геноцида армян. За принятие документа, согласно результатам пресс-службы палаты, проголосовали 405, против - 11 человек.
Также палата представителей США почти единогласно одобрила во вторник законопроект о введении санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии, а также за покупку российских систем С-400.
Согласно законопроекту, за то, что Турция ввела войска в Сирию и приобрела российскую военную технику, предлагается ввести санкции против высших турецких должностных лиц, включая министра обороны, блокировать активы турецких чиновников и ввести санкции против турецких банков Halk Bankasi или Halkbank.
Документ также предписывает предоставить конгрессу данные об активах семьи президента Турции Тайипа Эрдогана в США для дальнейшего обсуждения.
Здание конгресса США в Вашингтоне
Вчера, 02:08РИА Новости
В Армении приветствовали решение конгрессменов в США признать геноцид армян
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