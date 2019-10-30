В Турции осудили решение палаты представителей США признать геноцид армян

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Парламент Турции осудил решение палаты представителей США, проголосовавшей за признание геноцида армян, сообщает телеканал Парламент Турции осудил решение палаты представителей США, проголосовавшей за признание геноцида армян, сообщает телеканал NTV

"Великое национальное собрание Турции осуждает и отвергает два принятых в США законопроекта", - цитирует телеканал заявление парламента.

Ранее сообщалось, что палата представителей США проголосовала за признание геноцида армян. За принятие документа, согласно результатам пресс-службы палаты, проголосовали 405, против - 11 человек.

Также палата представителей США почти единогласно одобрила во вторник законопроект о введении санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии, а также за покупку российских систем С-400.

Согласно законопроекту, за то, что Турция ввела войска в Сирию и приобрела российскую военную технику, предлагается ввести санкции против высших турецких должностных лиц, включая министра обороны, блокировать активы турецких чиновников и ввести санкции против турецких банков Halk Bankasi или Halkbank.