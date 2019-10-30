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РИА Новости

Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату

18:52 30.10.2019 (обновлено: 20:06 30.10.2019)
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© Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
© Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.
Дипломат, которому отказали в визе, все еще находится в Москве.
Решение о невыдаче визы приняли по рекомендации неназванного ведомства, с которым согласовывалось назначение. Москва проинформирована, отметили в МИД Болгарии.
В понедельник стало известно, что власти Болгарии высылают из страны российского дипломата, заподозрив его в разведывательной деятельности. Замглавы МИД Александр Грушко после этого заявил об ответных мерах, которые примет Россия.
Мужчина с дипломатом
28 октября, 18:44РИА Новости
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2019 годах
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МИД БолгарииРоссияБолгарияВ мире
Популярные комментарии
Даже Болгария не хочет российских дипломатов принимать.
30 октября, 19:22
MLMartin Logvinov
133291331179
Это всё как-то с убийством болгарского бизнесмена связано?
30 октября, 19:02
Павел Иванов
11020320
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