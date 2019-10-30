Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.
Дипломат, которому отказали в визе, все еще находится в Москве.
Решение о невыдаче визы приняли по рекомендации неназванного ведомства, с которым согласовывалось назначение. Москва проинформирована, отметили в МИД Болгарии.
В понедельник стало известно, что власти Болгарии высылают из страны российского дипломата, заподозрив его в разведывательной деятельности. Замглавы МИД Александр Грушко после этого заявил об ответных мерах, которые примет Россия.