Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату

Дипломат, которому отказали в визе, все еще находится в Москве.

Решение о невыдаче визы приняли по рекомендации неназванного ведомства, с которым согласовывалось назначение. Москва проинформирована, отметили в МИД Болгарии.

В понедельник стало известно, что власти Болгарии высылают из страны российского дипломата, заподозрив его в разведывательной деятельности. Замглавы МИД Александр Грушко после этого заявил об ответных мерах, которые примет Россия.