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РИА Новости

Секретариат АТЭС поддержал решение Чили об отмене саммита

18:50 30.10.2019 (обновлено: 19:13 30.10.2019)
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© REUTERS / Ivan AlvaradoМассовые протесты в Чили
Массовые протесты в Чили
© REUTERS / Ivan Alvarado
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Секретариат АТЭС поддержал решение Чили отменить саммит и сообщил, что следующий саммит, как и планировалось, пройдет в 2020 году в Малайзии, сообщается в заявлении, полученном в распоряжение РИА Новости.
Ранее телеканал 24 Horas со ссылкой на президента Чили Себастьяна Пиньеру сообщил, что власти страны отменили саммит АТЭС и климатический форум COP25.
"Безопасность народа Чили и участвующих экономик является самым главным приоритетом АТЭС. В связи с этим, секретариат АТЭС поддерживает решение Чили отложить проведение недели лидеров экономик АТЭС", - говорится в документе.
Секретариат также поблагодарил Чили за предпринятые усилия на протяжении года, включая приоритетное внимание к участию женщин и малого бизнеса в экономике.
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"Все члены АТЭС продолжат продвигать эту важную повестку, чтобы убедиться, что все общины в Азиатско-Тихоокеанском регионе пожинают плоды экономического роста и интеграции", - говорится в заявлении.
"Малайзия примет АТЭС в 2020 году ", - отмечается в документе.
Таким образом, в этом году лидеры АТЭС не соберутся.
В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.
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Азиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничестваФорум "Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество" (АТЭС) создан в 1989 и является одной из ведущих площадок для обсуждения вопросов стимулирования экономического роста, торговли, инвестиций и международного сотрудничества. Подробнее - в инфографике ria.ru.
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