Секретариат АТЭС поддержал решение Чили об отмене саммита

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Секретариат АТЭС поддержал решение Чили отменить саммит и сообщил, что следующий саммит, как и планировалось, пройдет в 2020 году в Малайзии, сообщается в заявлении, полученном в распоряжение РИА Новости.

Ранее телеканал 24 Horas со ссылкой на президента Чили Себастьяна Пиньеру сообщил, что власти страны отменили саммит АТЭС и климатический форум COP25.

"Безопасность народа Чили и участвующих экономик является самым главным приоритетом АТЭС. В связи с этим, секретариат АТЭС поддерживает решение Чили отложить проведение недели лидеров экономик АТЭС", - говорится в документе.

Секретариат также поблагодарил Чили за предпринятые усилия на протяжении года, включая приоритетное внимание к участию женщин и малого бизнеса в экономике.

"Все члены АТЭС продолжат продвигать эту важную повестку, чтобы убедиться, что все общины в Азиатско-Тихоокеанском регионе пожинают плоды экономического роста и интеграции", - говорится в заявлении.

"Малайзия примет АТЭС в 2020 году ", - отмечается в документе.

Таким образом, в этом году лидеры АТЭС не соберутся.