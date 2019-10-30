Секретариат АТЭС поддержал решение Чили об отмене саммита

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Секретариат АТЭС поддержал решение Чили отменить саммит и сообщил, что следующий саммит, как и планировалось, пройдет в 2020 году в Малайзии, сообщается в заявлении, полученном в распоряжение РИА Новости.
Ранее телеканал 24 Horas со ссылкой на президента Чили Себастьяна Пиньеру сообщил, что власти страны отменили саммит АТЭС и климатический форум COP25.
"Безопасность народа Чили и участвующих экономик является самым главным приоритетом АТЭС. В связи с этим, секретариат АТЭС поддерживает решение Чили отложить проведение недели лидеров экономик АТЭС", - говорится в документе.
Секретариат также поблагодарил Чили за предпринятые усилия на протяжении года, включая приоритетное внимание к участию женщин и малого бизнеса в экономике.
"Все члены АТЭС продолжат продвигать эту важную повестку, чтобы убедиться, что все общины в Азиатско-Тихоокеанском регионе пожинают плоды экономического роста и интеграции", - говорится в заявлении.
"Малайзия примет АТЭС в 2020 году ", - отмечается в документе.
Таким образом, в этом году лидеры АТЭС не соберутся.
В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.
9 ноября 2017, 10:05РИА НовостиАзиатско-Тихоокеанский форум экономического сотрудничестваФорум "Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Сотрудничество" (АТЭС) создан в 1989 и является одной из ведущих площадок для обсуждения вопросов стимулирования экономического роста, торговли, инвестиций и международного сотрудничества. Подробнее - в инфографике ria.ru.