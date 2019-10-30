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РИА Новости

В Бельгии полиция обнаружила группу сирийцев в фуре-рефрижераторе

18:47 30.10.2019
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© AFP 2019 / Belga / Kurt DesplenterПолиция, Бельгия
Полиция, Бельгия
© AFP 2019 / Belga / Kurt Desplenter
Полиция, Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Правоохранительные органы в Бельгии обнаружили группу сирийских беженцев в фуре-рефрижераторе, которая перевозила овощи и фрукты, сообщила в среду федеральная полиция.
"Вчера вечером мы получили сигнал от водителя грузовика, который заподозрил, что в районе города Оуд-Тюрнхаут в его рефрижераторе появились люди. В ходе проверки мы действительно обнаружили 12 мужчин: 11 из Сирии и одного из Судана",- сообщила телеканалу VRT представитель федеральной полиции Сара Фредерикс.
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По ее словам, все 12 человек были живы. Их передали в распоряжение управления по делам иностранцев.
Полиция британского графства Эссекс утром 23 октября обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Погибших первоначально назвали гражданами Китая, однако 26 октября вьетнамская диаспора в Британии заявила, что среди погибших были граждане Вьетнама. По подозрению в причастности к убийству задержаны пять человек, в том числе водитель грузовика, он обвинен в непредумышленном убийстве.
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