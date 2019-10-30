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РИА Новости

Салливан заявил, что Москва продолжает кампанию по вмешательству в выборы

18:45 30.10.2019
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© AP Photo / Susan Walsh Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
 Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Кандидат на пост посла США в РФ Джон Салливан заявил в ходе слушаний в сенате по утверждению его кандидатуры, что Россия продолжает кампанию, направленную на вмешательство в выборы.
"Это продолжающаяся кампания со стороны российского правительства. Ее важнейшей точкой было вмешательство в наши выборы, но они продолжают пытаться вмешаться в нашу демократию, чтобы разделить нас", - сказал он.
Салливан добавил, что "если Россия хочет иметь более стабильные отношения с США, что они (российские власти) хотят сделать.., они должны остановить это, это для нас красная линия".
Спецпрокурор Роберт Мюллер расследовал обвинения во вмешательстве России в американские выборы и слухи о "сговоре" президента США Дональда Трампа с Россией. Мюллер завершил расследование весной, подтвердив обвинения во вмешательстве России в выборы (Москва это отрицает). При этом Мюллер не нашел свидетельств "сговора" между Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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Джон СалливанРоссияСШАВ мире
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