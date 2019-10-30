Салливан заявил, что Москва продолжает кампанию по вмешательству в выборы

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Кандидат на пост посла США в РФ Джон Салливан заявил в ходе слушаний в сенате по утверждению его кандидатуры, что Россия продолжает кампанию, направленную на вмешательство в выборы.

"Это продолжающаяся кампания со стороны российского правительства. Ее важнейшей точкой было вмешательство в наши выборы, но они продолжают пытаться вмешаться в нашу демократию, чтобы разделить нас", - сказал он.

Салливан добавил, что "если Россия хочет иметь более стабильные отношения с США, что они (российские власти) хотят сделать.., они должны остановить это, это для нас красная линия".