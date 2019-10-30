Муж Вележевой раскрыл детали инцидента в самолете

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Актер Алексей Гуськов прокомментировал инцидент с участием своей супруги Лидии Вележевой на борту самолета, летевшего из Москвы в Тель-Авив. Об этом Актер Алексей Гуськов прокомментировал инцидент с участием своей супруги Лидии Вележевой на борту самолета, летевшего из Москвы в Тель-Авив. Об этом сообщает "МК".

Гуськов рассказал, что не сразу узнал о произошедшем, потому что работал. Когда он связался с женой, она плакала.

Актер подтвердил, что Вележева отправлялась в Израиль на гастроли.

"Лидия должна была вылететь утром в 7.55, но рейс задержали. Пассажиров загрузили на борт, потом выгрузили и опять загрузили. Представьте себе – человек летит на спектакль", – отметил Гуськов.

При этом он опроверг сообщения о том, что артистка находилась на борту самолета в состоянии алкогольного опьянения.

"Я отвечаю за то, что она абсолютно точно не выпивала, приняла снотворное, чтобы уснуть. Но экипаж решил, что она пьяная, и ее и стали снимать с рейса", – заявил актер.

Сейчас Гуськов пытается найти способ отправить жену на спектакль в Израиль.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звезду сериала "Воровка", актрису Лидию Вележеву сняли с рейса Москва — Тель-Авив после конфликта с бортпроводниками. В момент инцидента самолет еще не взлетел, а только начал выруливать на ВПП. Сейчас с артисткой разбирается полиция.

Лидия Вележева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Широкой публике она запомнилась ролями в сериалах "Воровка", "Идиот", "Березка", а также фильмах "Волкодав" и "Любовь-морковь — 2".