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РИА Новости

Муж Вележевой раскрыл детали инцидента в самолете

18:44 30.10.2019 (обновлено: 01:38 31.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Лидия Вележева
Актриса Лидия Вележева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Актер Алексей Гуськов прокомментировал инцидент с участием своей супруги Лидии Вележевой на борту самолета, летевшего из Москвы в Тель-Авив. Об этом сообщает "МК".
Гуськов рассказал, что не сразу узнал о произошедшем, потому что работал. Когда он связался с женой, она плакала.
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Актер подтвердил, что Вележева отправлялась в Израиль на гастроли.
"Лидия должна была вылететь утром в 7.55, но рейс задержали. Пассажиров загрузили на борт, потом выгрузили и опять загрузили. Представьте себе – человек летит на спектакль", – отметил Гуськов.
При этом он опроверг сообщения о том, что артистка находилась на борту самолета в состоянии алкогольного опьянения.
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"Я отвечаю за то, что она абсолютно точно не выпивала, приняла снотворное, чтобы уснуть. Но экипаж решил, что она пьяная, и ее и стали снимать с рейса", – заявил актер.
Сейчас Гуськов пытается найти способ отправить жену на спектакль в Израиль.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звезду сериала "Воровка", актрису Лидию Вележеву сняли с рейса Москва — Тель-Авив после конфликта с бортпроводниками. В момент инцидента самолет еще не взлетел, а только начал выруливать на ВПП. Сейчас с артисткой разбирается полиция.
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Лидия Вележева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Широкой публике она запомнилась ролями в сериалах "Воровка", "Идиот", "Березка", а также фильмах "Волкодав" и "Любовь-морковь — 2".
На ее счету также десятки ролей в театре. В 2010 году Вележева получила звание заслуженной артистки России.
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Пассажир в тельняшке устроил дебош на борту российского лайнера. ВИДЕОНа видео показано, как связанного мужчину в тельняшке удерживают на полу в салоне лайнера. Он ведет себя агрессивно, ругается и угрожает бортпроводникам.
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Лидия ВележеваШоу-бизнесМосква
Популярные комментарии
Нравятся мне наши артисты. Их всегда снимают с рейсов когда они спят))))
30 октября, 19:07
Руслан Мурадов
820000
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