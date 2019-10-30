В Подмосковье начали бесплатно выдавать "Клобазам"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Жизненно важный препарат "Клобазам" от эпилепсии (международное непатентованное название препарата "Фризиум") начали бесплатно выдавать в Подмосковье, сообщили в пресс-службе подмосковного минздрава.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что нуждающиеся дети получат незарегистрированный в РФ препарат "Фризиум" ("Клобазам") до конца недели.

"В Московскую область поступили незарегистрированные в России лекарственные препараты для детей, больных эпилепсией, – "Клобазам". Ранее этот препарат был недоступен для пациентов в России. С сегодняшнего дня в Подмосковье начато бесплатное обеспечение "Клобазамом" нуждающихся детей. Первым "Клобазам" получил ребенок из Ивантеевки", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра минздрава Подмосковья Светланы Лазаревой, которую цитируют пресс-служба, в регионе на данный момент насчитывается 26 нуждающихся детей.

Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По его словам, некоторые формы препаратов сейчас производятся только за рубежом, производители не регистрируют их в РФ. Он подчеркнул, что до конца 2023 года стоит задача наладить производство нужных форм в России.

По его словам, распоряжение даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в РФ такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые в России не производятся, в том числе клобазам.