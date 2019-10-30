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РИА Новости

В Подмосковье начали бесплатно выдавать "Клобазам"

18:38 30.10.2019
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© АГН "Москва" / Игорь ИванкоБесплатная выдача лекарства от эпилепсии "Урбанил" (клобазан, аналог "Фризиума")
Бесплатная выдача лекарства от эпилепсии Урбанил (клобазан, аналог Фризиума)
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
Бесплатная выдача лекарства от эпилепсии "Урбанил" (клобазан, аналог "Фризиума"). Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Жизненно важный препарат "Клобазам" от эпилепсии (международное непатентованное название препарата "Фризиум") начали бесплатно выдавать в Подмосковье, сообщили в пресс-службе подмосковного минздрава.
Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что нуждающиеся дети получат незарегистрированный в РФ препарат "Фризиум" ("Клобазам") до конца недели.
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"В Московскую область поступили незарегистрированные в России лекарственные препараты для детей, больных эпилепсией, – "Клобазам". Ранее этот препарат был недоступен для пациентов в России. С сегодняшнего дня в Подмосковье начато бесплатное обеспечение "Клобазамом" нуждающихся детей. Первым "Клобазам" получил ребенок из Ивантеевки", - говорится в сообщении.
По словам заместителя министра минздрава Подмосковья Светланы Лазаревой, которую цитируют пресс-служба, в регионе на данный момент насчитывается 26 нуждающихся детей.
Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями. По его словам, некоторые формы препаратов сейчас производятся только за рубежом, производители не регистрируют их в РФ. Он подчеркнул, что до конца 2023 года стоит задача наладить производство нужных форм в России.
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По его словам, распоряжение даст право уполномоченному к ввозу подобных препаратов Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в РФ такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые в России не производятся, в том числе клобазам.
В августе сообщалось о задержании в Москве женщины, которая заказала для своего ребенка за границей не зарегистрированный в России "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходила в нем как свидетель. Позже прокуратура отменила возбуждение уголовного дела о провозе через границу "Фризиума".
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Здоровье - ОбществоДмитрий МедведевВероника СкворцоваМосковская областьРоссияОбщество
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