"Россия сегодня" провела первую в стране конференцию по медиадизайну

Юлия Атанова и Дмитрий Карпов на конференции по медиадизайну M&DC2k19

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Первая в стране профессиональная конференция по медиадизайну M&DC2k19, организованная МИА "Россия сегодня", завершилась в среду в Москве. Участники двухдневного форума подробно обсудили состояние и перспективы развития сторителлинга, инфографики, иллюстраций, фото и других инструментов медиа.

Дискуссии и мастер-классы прошли в трех тематических секциях, посвященных контенту, влиянию бизнеса и актуальным тенденциям в индустрии. На одной из самых современных площадок в центре Москвы ­– Omega Rooftop на Цветном бульваре – выступили более тридцати ведущих профессионалов дизайна и журналистки. Участники M&DC2k19 познакомились с закулисной кухней, обсудили новые тренды и работу представителей "старой школы", услышали мнения гуру дизайна и их корпоративных клиентов.

"Рад, что организатором первой конференции по медиадизайну стала именно "Россия сегодня", ведь мы не только крупнейший игрок на рынке медиа, но и победители международных конкурсов по дизайну и инфографике, обладатели уникальных компетенций и нам есть чем поделиться с коллегами, – сказал арт-директор "Россия сегодня", инициатор форума Денис Золотарев. – Думаю, конференция удалась. Для индустрии это важно, так как медиадизайн, хоть пока и не очерчен явно как отдельная сфера деятельности, но имеет большие перспективы. Нам удалось собрать на одной площадке самых авторитетных экспертов, которые поделились с коллегами своим опытом и видением. Планируем сделать такую конференцию ежегодной"

"Медиадизайн, целью которого является эффективная коммуникация с аудиторией, – это горячая тема для всех, кто создает контент и занимается его дистрибуцией, поэтому разговор о нем в формате конференции давно назрел, – подчеркнул Андрей Кокоуров, главный редактор генерального информационного партнера M&DC2k19 портала Sostav.ru. – Форум вызвал огромный интерес среди профессионального сообщества, регистрация на него была завершена всего за пару недель. Мы на Sostav вели прямую трансляцию с пленарных заседаний, чтобы те, кто не попал в зал, могли узнать о главных трендах медиа и дизайна, и планируем разместить на нашем сайте лучшие видео".

© РИА Новости / Владимир Астапкович Дмитрий Карпов эксперт в области креативного образования, дизайн-мышления и развития творческого интеллекта, Facebook © РИА Новости / Владимир Астапкович Дмитрий Карпов эксперт в области креативного образования, дизайн-мышления и развития творческого интеллекта, Facebook