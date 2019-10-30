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РИА Новости

"Россия сегодня" провела первую в стране конференцию по медиадизайну

18:42 30.10.2019 (обновлено: 19:38 30.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЮлия Атанова и Дмитрий Карпов на конференции по медиадизайну M&DC2k19
Юлия Атанова и Дмитрий Карпов на конференции по медиадизайну M&DC2k19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Первая в стране профессиональная конференция по медиадизайну M&DC2k19, организованная МИА "Россия сегодня", завершилась в среду в Москве. Участники двухдневного форума подробно обсудили состояние и перспективы развития сторителлинга, инфографики, иллюстраций, фото и других инструментов медиа.
Дискуссии и мастер-классы прошли в трех тематических секциях, посвященных контенту, влиянию бизнеса и актуальным тенденциям в индустрии. На одной из самых современных площадок в центре Москвы ­– Omega Rooftop на Цветном бульваре – выступили более тридцати ведущих профессионалов дизайна и журналистки. Участники M&DC2k19 познакомились с закулисной кухней, обсудили новые тренды и работу представителей "старой школы", услышали мнения гуру дизайна и их корпоративных клиентов.
"Рад, что организатором первой конференции по медиадизайну стала именно "Россия сегодня", ведь мы не только крупнейший игрок на рынке медиа, но и победители международных конкурсов по дизайну и инфографике, обладатели уникальных компетенций и нам есть чем поделиться с коллегами, – сказал арт-директор "Россия сегодня", инициатор форума Денис Золотарев. – Думаю, конференция удалась. Для индустрии это важно, так как медиадизайн, хоть пока и не очерчен явно как отдельная сфера деятельности, но имеет большие перспективы. Нам удалось собрать на одной площадке самых авторитетных экспертов, которые поделились с коллегами своим опытом и видением. Планируем сделать такую конференцию ежегодной"
"Медиадизайн, целью которого является эффективная коммуникация с аудиторией, – это горячая тема для всех, кто создает контент и занимается его дистрибуцией, поэтому разговор о нем в формате конференции давно назрел, – подчеркнул Андрей Кокоуров, главный редактор генерального информационного партнера M&DC2k19 портала Sostav.ru. – Форум вызвал огромный интерес среди профессионального сообщества, регистрация на него была завершена всего за пару недель. Мы на Sostav вели прямую трансляцию с пленарных заседаний, чтобы те, кто не попал в зал, могли узнать о главных трендах медиа и дизайна, и планируем разместить на нашем сайте лучшие видео".
© РИА Новости / Владимир АстапковичДмитрий Карпов эксперт в области креативного образования, дизайн-мышления и развития творческого интеллекта, Facebook
Дмитрий Карпов эксперт в области креативного образования, дизайн-мышления и развития творческого интеллекта, Facebook
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Дмитрий Карпов эксперт в области креативного образования, дизайн-мышления и развития творческого интеллекта, Facebook
"Все медиаигроки столкнулись с тем, что уже нет никакой грани между реальностью и диджиталом. Новый потребитель – это человек, который совершенно не намерен выбирать. Но каждый день, видя больше 3000 рекламных сообщений, этот контентный шум, пользователь не обращает внимания на то, что хочет продать ему бренд. Новое мышление и инфосреда меняют восприятие и потребление контента – пользователь выбирает то, что ему удобно в данную секунду, и то, с чем ему проще коммуницировать. Очень важно, чтобы его не преследовала реклама", – поделился своими впечатлениями от услышанного и увиденного на конференции креативный директор Independent Media Ефим Юсупов.
M&DC2k19 прошла при поддержке ведущих отраслевых СМИ, ассоциаций и организаций. Генеральным информационным партнером форума выступил ведущий отечественный портал в сфере рекламы, маркетинга и PR "Sostav.ru", индустриальными и информационными партнерами – АКАР, АБКР, АКМР, "Ассоциация менеджеров", IAB Russia, РАМУ, Лайфхакер, фестиваль креативных индустрий G8, Mediajobs, бизнес-школа RMA и Bang Bang Education.
VR-проект РИА Новости
24 октября, 11:09РИА Новости
МИА "Россия сегодня" представит VR-проекты на Tech Week 2019
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
Первая в России конференция по медиадизайну
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Конференцию провели на одной из самых современных площадок в центре Москвы — Omega Rooftop на Цветном бульваре.

Дмитрий Карпов эксперт в области креативного образования, дизайн-мышления и развития творческого интеллекта, Facebook
1 из 15

Конференцию провели на одной из самых современных площадок в центре Москвы — Omega Rooftop на Цветном бульваре.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Дискуссии и мастер-классы проходили в трех тематических сессиях, посвященных контенту, бизнесу и тенденциям развития индустрии.

Мария Поташова старший редактор инфографики на конференции по медиадизайну M&DC2k19, организованная МИА Россия сегодня
2 из 15

Дискуссии и мастер-классы проходили в трех тематических сессиях, посвященных контенту, бизнесу и тенденциям развития индустрии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

На M&DC2k19 выступили ведущие профессионалы в области дизайна и журналистки.

Ирина Сергеева директор по коммуникациям Британской высшей школы дизайна, создатель подкаста Ну, па-ап! на конференции по медиадизайну M&DC2k19
3 из 15

На M&DC2k19 выступили ведущие профессионалы в области дизайна и журналистки.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Участники двухдневного форума обсудили новые тенденции, услышали мнения гуру дизайна и клиентов.

Конференция по медиадизайну M&DC2k19, организованная МИА Россия сегодня
4 из 15

Участники двухдневного форума обсудили новые тенденции, услышали мнения гуру дизайна и клиентов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Конференция вызвала огромный интерес у профессионалов, регистрация на него была завершена всего за пару недель.

Александр Сомов арт-директор Лайфхакерна конференции по медиадизайну M&DC2k19
5 из 15

Конференция вызвала огромный интерес у профессионалов, регистрация на него была завершена всего за пару недель.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Медиадизайн — горячая тема для всех, кто создает контент, считают организаторы.

Юлия Атанова менеджер государственных медиапроектов в МИА Россия сегодня
6 из 15

Медиадизайн — горячая тема для всех, кто создает контент, считают организаторы.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Игроки медиарынка столкнулись с новым потребителем, новым мышлением и отношением к инфосреде.

Дмитрий Карпов эксперт в области креативного образования, дизайн-мышления и развития творческого интеллекта, Facebook
7 из 15

Игроки медиарынка столкнулись с новым потребителем, новым мышлением и отношением к инфосреде.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Человек ежедневно сталкивается с тысячами рекламных сообщений и не обращает внимание на то, что ему хотят продать.

Митя Осадчук креативный директор Mail.Ru Group на конференции по медиадизайну M&DC2k19
8 из 15

Человек ежедневно сталкивается с тысячами рекламных сообщений и не обращает внимание на то, что ему хотят продать.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Пользователь выбирает то, что для него удобнее и проще.

Юлия Атанова и Дмитрий Карпов на конференции по медиадизайну M&DC2k19
9 из 15

Пользователь выбирает то, что для него удобнее и проще.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Разговор о новых трендах давно назрел, считают спикеры конференции.

Никита Обухов основатель Tilda Publishing на конференции по медиадизайну M&DC2k19
10 из 15

Разговор о новых трендах давно назрел, считают спикеры конференции.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

M&DC2k19 прошла при поддержке ведущих отраслевых СМИ и ассоциаций.

Павел Шорох руководитель студии интерактивных проектов, МИА Россия сегодня
11 из 15

M&DC2k19 прошла при поддержке ведущих отраслевых СМИ и ассоциаций.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Организатором форума стало МИА "Россия сегодня" — крупнейший игрок медиарынка и победитель международных конкурсов по дизайну и инфографике.

Конференция по медиадизайну M&DC2k19, организованная МИА Россия сегодня
12 из 15

Организатором форума стало МИА "Россия сегодня" — крупнейший игрок медиарынка и победитель международных конкурсов по дизайну и инфографике.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Генеральным информационным партнером выступил ведущий отечественный портал в сфере рекламы, маркетинга и PR "Sostav.ru".

Никита Обухов основатель Tilda Publishing на конференции по медиадизайну M&DC2k19
13 из 15

Генеральным информационным партнером выступил ведущий отечественный портал в сфере рекламы, маркетинга и PR "Sostav.ru".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Организаторы планируют сделать конференцию ежегодной.

Конференция по медиадизайну M&DC2k19, организованная МИА Россия сегодня
14 из 15

Организаторы планируют сделать конференцию ежегодной.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Участники первой в России конференции по медиадизайну.

Конференция по медиадизайну M&DC2k19, организованная МИА Россия сегодня
15 из 15

Участники первой в России конференции по медиадизайну.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
1 из 15

Конференцию провели на одной из самых современных площадок в центре Москвы — Omega Rooftop на Цветном бульваре.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
2 из 15

Дискуссии и мастер-классы проходили в трех тематических сессиях, посвященных контенту, бизнесу и тенденциям развития индустрии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
3 из 15

На M&DC2k19 выступили ведущие профессионалы в области дизайна и журналистки.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
4 из 15

Участники двухдневного форума обсудили новые тенденции, услышали мнения гуру дизайна и клиентов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
5 из 15

Конференция вызвала огромный интерес у профессионалов, регистрация на него была завершена всего за пару недель.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
6 из 15

Медиадизайн — горячая тема для всех, кто создает контент, считают организаторы.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
7 из 15

Игроки медиарынка столкнулись с новым потребителем, новым мышлением и отношением к инфосреде.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
8 из 15

Человек ежедневно сталкивается с тысячами рекламных сообщений и не обращает внимание на то, что ему хотят продать.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
9 из 15

Пользователь выбирает то, что для него удобнее и проще.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
10 из 15

Разговор о новых трендах давно назрел, считают спикеры конференции.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
11 из 15

M&DC2k19 прошла при поддержке ведущих отраслевых СМИ и ассоциаций.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
12 из 15

Организатором форума стало МИА "Россия сегодня" — крупнейший игрок медиарынка и победитель международных конкурсов по дизайну и инфографике.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
13 из 15

Генеральным информационным партнером выступил ведущий отечественный портал в сфере рекламы, маркетинга и PR "Sostav.ru".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
14 из 15

Организаторы планируют сделать конференцию ежегодной.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
15 из 15

Участники первой в России конференции по медиадизайну.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МИА "Россия сегодня"Новости агентства
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