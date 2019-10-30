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РИА Новости

Первая в России конференция по медиадизайну

19:36 30.10.2019
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Медиагруппа "Россия сегодня" организовала первую в стране профессиональную конференцию по медиадизайну M&DC2k19. Участники обсудили состояние и перспективы развития сторителлинга, инфографики и иллюстраций. Кадры с форума — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Конференцию провели на одной из самых современных площадок в центре Москвы — Omega Rooftop на Цветном бульваре.

Дмитрий Карпов эксперт в области креативного образования, дизайн-мышления и развития творческого интеллекта, Facebook
1 из 15

Конференцию провели на одной из самых современных площадок в центре Москвы — Omega Rooftop на Цветном бульваре.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Дискуссии и мастер-классы проходили в трех тематических сессиях, посвященных контенту, бизнесу и тенденциям развития индустрии.

Мария Поташова старший редактор инфографики на конференции по медиадизайну M&DC2k19, организованная МИА Россия сегодня
2 из 15

Дискуссии и мастер-классы проходили в трех тематических сессиях, посвященных контенту, бизнесу и тенденциям развития индустрии.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

На M&DC2k19 выступили ведущие профессионалы в области дизайна и журналистки.

Ирина Сергеева директор по коммуникациям Британской высшей школы дизайна, создатель подкаста Ну, па-ап! на конференции по медиадизайну M&DC2k19
3 из 15

На M&DC2k19 выступили ведущие профессионалы в области дизайна и журналистки.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Участники двухдневного форума обсудили новые тенденции, услышали мнения гуру дизайна и клиентов.

Конференция по медиадизайну M&DC2k19, организованная МИА Россия сегодня
4 из 15

Участники двухдневного форума обсудили новые тенденции, услышали мнения гуру дизайна и клиентов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Конференция вызвала огромный интерес у профессионалов, регистрация на него была завершена всего за пару недель.

Александр Сомов арт-директор Лайфхакерна конференции по медиадизайну M&DC2k19
5 из 15

Конференция вызвала огромный интерес у профессионалов, регистрация на него была завершена всего за пару недель.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Медиадизайн — горячая тема для всех, кто создает контент, считают организаторы.

Юлия Атанова менеджер государственных медиапроектов в МИА Россия сегодня
6 из 15

Медиадизайн — горячая тема для всех, кто создает контент, считают организаторы.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Игроки медиарынка столкнулись с новым потребителем, новым мышлением и отношением к инфосреде.

Дмитрий Карпов эксперт в области креативного образования, дизайн-мышления и развития творческого интеллекта, Facebook
7 из 15

Игроки медиарынка столкнулись с новым потребителем, новым мышлением и отношением к инфосреде.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Человек ежедневно сталкивается с тысячами рекламных сообщений и не обращает внимание на то, что ему хотят продать.

Митя Осадчук креативный директор Mail.Ru Group на конференции по медиадизайну M&DC2k19
8 из 15

Человек ежедневно сталкивается с тысячами рекламных сообщений и не обращает внимание на то, что ему хотят продать.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Пользователь выбирает то, что для него удобнее и проще.

Юлия Атанова и Дмитрий Карпов на конференции по медиадизайну M&DC2k19
9 из 15

Пользователь выбирает то, что для него удобнее и проще.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Разговор о новых трендах давно назрел, считают спикеры конференции.

Никита Обухов основатель Tilda Publishing на конференции по медиадизайну M&DC2k19
10 из 15

Разговор о новых трендах давно назрел, считают спикеры конференции.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

M&DC2k19 прошла при поддержке ведущих отраслевых СМИ и ассоциаций.

Павел Шорох руководитель студии интерактивных проектов, МИА Россия сегодня
11 из 15

M&DC2k19 прошла при поддержке ведущих отраслевых СМИ и ассоциаций.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Организатором форума стало МИА "Россия сегодня" — крупнейший игрок медиарынка и победитель международных конкурсов по дизайну и инфографике.

Конференция по медиадизайну M&DC2k19, организованная МИА Россия сегодня
12 из 15

Организатором форума стало МИА "Россия сегодня" — крупнейший игрок медиарынка и победитель международных конкурсов по дизайну и инфографике.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Генеральным информационным партнером выступил ведущий отечественный портал в сфере рекламы, маркетинга и PR "Sostav.ru".

Никита Обухов основатель Tilda Publishing на конференции по медиадизайну M&DC2k19
13 из 15

Генеральным информационным партнером выступил ведущий отечественный портал в сфере рекламы, маркетинга и PR "Sostav.ru".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Организаторы планируют сделать конференцию ежегодной.

Конференция по медиадизайну M&DC2k19, организованная МИА Россия сегодня
14 из 15

Организаторы планируют сделать конференцию ежегодной.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Сергей Мамонтов

Участники первой в России конференции по медиадизайну.

Конференция по медиадизайну M&DC2k19, организованная МИА Россия сегодня
15 из 15

Участники первой в России конференции по медиадизайну.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Россия сегодняФотоМедиа - Общество
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