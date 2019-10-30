Первая в России конференция по медиадизайну

Конференцию провели на одной из самых современных площадок в центре Москвы — Omega Rooftop на Цветном бульваре.
Конференцию провели на одной из самых современных площадок в центре Москвы — Omega Rooftop на Цветном бульваре.
Дискуссии и мастер-классы проходили в трех тематических сессиях, посвященных контенту, бизнесу и тенденциям развития индустрии.
Дискуссии и мастер-классы проходили в трех тематических сессиях, посвященных контенту, бизнесу и тенденциям развития индустрии.
На M&DC2k19 выступили ведущие профессионалы в области дизайна и журналистки.
На M&DC2k19 выступили ведущие профессионалы в области дизайна и журналистки.
Участники двухдневного форума обсудили новые тенденции, услышали мнения гуру дизайна и клиентов.
Участники двухдневного форума обсудили новые тенденции, услышали мнения гуру дизайна и клиентов.
Конференция вызвала огромный интерес у профессионалов, регистрация на него была завершена всего за пару недель.
Конференция вызвала огромный интерес у профессионалов, регистрация на него была завершена всего за пару недель.
Медиадизайн — горячая тема для всех, кто создает контент, считают организаторы.
Медиадизайн — горячая тема для всех, кто создает контент, считают организаторы.
Игроки медиарынка столкнулись с новым потребителем, новым мышлением и отношением к инфосреде.
Игроки медиарынка столкнулись с новым потребителем, новым мышлением и отношением к инфосреде.
Человек ежедневно сталкивается с тысячами рекламных сообщений и не обращает внимание на то, что ему хотят продать.
Человек ежедневно сталкивается с тысячами рекламных сообщений и не обращает внимание на то, что ему хотят продать.
Пользователь выбирает то, что для него удобнее и проще.
Разговор о новых трендах давно назрел, считают спикеры конференции.
Разговор о новых трендах давно назрел, считают спикеры конференции.
M&DC2k19 прошла при поддержке ведущих отраслевых СМИ и ассоциаций.
Организатором форума стало МИА "Россия сегодня" — крупнейший игрок медиарынка и победитель международных конкурсов по дизайну и инфографике.
Организатором форума стало МИА "Россия сегодня" — крупнейший игрок медиарынка и победитель международных конкурсов по дизайну и инфографике.
Генеральным информационным партнером выступил ведущий отечественный портал в сфере рекламы, маркетинга и PR "Sostav.ru".
Генеральным информационным партнером выступил ведущий отечественный портал в сфере рекламы, маркетинга и PR "Sostav.ru".
Организаторы планируют сделать конференцию ежегодной.
Участники первой в России конференции по медиадизайну.