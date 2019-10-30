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РИА Новости
Война в Сирии

ЕС ожидает начала серьезных дискуссий от конституционного комитета Сирии

18:27 30.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. ЕС ожидает начала серьезных дискуссий в конституционном комитете Сирии и достижения им результата, отвечающего интересам всей страны, заявила в среду глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Первое заседание конституционного комитета Сирии состоялось в среду в Женеве. Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.
"Это важный и долгожданный момент, результат первого соглашения между сирийскими сторонами с момента принятия резолюции в 2015 году. Сейчас крайне важно, чтобы комитет добросовестно приступил к серьезным дискуссиям и добился результата, отвечающего интересам всей страны и всего ее народа", - говорится в заявлении Могерини.
В нем отмечается, что "конституционный комитет в одиночку не решит сирийский конфликт", а ключом к политическому решению станут "ощутимые и необратимые шаги по всем аспектам резолюции 2254 Совета Безопасности ООН".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
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