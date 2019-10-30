ЕС ожидает начала серьезных дискуссий от конституционного комитета Сирии

БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. ЕС ожидает начала серьезных дискуссий в конституционном комитете Сирии и достижения им результата, отвечающего интересам всей страны, заявила в среду глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Первое заседание конституционного комитета Сирии состоялось в среду в Женеве. Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.

"Это важный и долгожданный момент, результат первого соглашения между сирийскими сторонами с момента принятия резолюции в 2015 году. Сейчас крайне важно, чтобы комитет добросовестно приступил к серьезным дискуссиям и добился результата, отвечающего интересам всей страны и всего ее народа", - говорится в заявлении Могерини.