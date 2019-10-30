Ветеран призвал назвать поименно виновных в убийстве детей в Ейске

КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Виновные в убийстве в "душегубках" детей из ейского детского дома во время оккупации города должны быть названы поименно, заявил РИА Новости председатель ейской районной общественной организации ветеранов Владимир Киселев.

Ранее ФСБ России впервые обнародовала документы, которые раскрывают детали гибели 214 воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны. В начале войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом. На Кубань перевезли около 300 ребят и воспитателей. В конце лета 1942 года город был оккупирован. В октябре к дому, где жили дети, подъехали несколько грузовиков, в них погрузили воспитанников детдома и повезли к месту погребения. Через 15 минут они были мертвы.

В среду стало известно, что Главное следственное управление СК РФ по результатам изучения рассекреченных материалов возбудило уголовное дело о геноциде по факту убийства воспитанников Ейского детского дома в 1942 году. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко пояснила, что такие преступления не имеют срока давности.

"Девятое-десятое октября – это скорбные дни для жителей Ейска и всего района. Мы склоняем головы в память о невинно убиенных 214 детях. И сейчас, когда стоишь у могилы детей, замученных в фашистской "душегубке", сердце щемит. Конечно, у подобных преступлений не может быть срока давности. Считаю, что следствие должно внимательно разобраться во всём, и каждый виновный в убийстве детей ейского детдома должен быть назван поименно", - сказал Киселев.

РИА Новости ранее опубликовало три акта исследований захоронений. В документах обозначены фамилии детей, их даты рождения, места прибытия и национальности - русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи. Среди погибших оказались как минимум два ребенка, у которых в графе "национальность" значилось "немец". В списке указывается, что у каждого ребенка в графе "группа инвалидности" проставлены отметки - одна, две или три вертикальные палочки.