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РИА Новости

В ЛНР заявили, что продолжают отвод сил у Золотого, несмотря на обстрелы

18:24 30.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗолотое
Золотое
© РИА Новости / Стрингер
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Золотое
ЗОЛОТОЕ, 30 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики продолжает отвод сил и средств у города Золотое в Донбассе, несмотря на нарушения перемирия со стороны украинских силовиков, заявил в среду журналистам руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.
Во вторник украинские силовики и ополченцы начали отвод сил и средств у Золотого. На весь процесс отводится три дня.
"На данный момент мы продолжаем возобновленное разведение сил и средств, несмотря на то, что украинская сторона нарушает режим прекращения огня", - сказал Филипоненко.
Операция объединенных сил Украины
29 октября, 22:50Сказано в эфире
Политолог: есть надежда, что разведение сил в Донбассе будет осуществленоСпецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что начатое во вторник разведение сил в городе Золотое в Донбассе пока идет по плану. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik представил свой взгляд на ситуацию.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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