В ЛНР заявили, что продолжают отвод сил у Золотого, несмотря на обстрелы

ЗОЛОТОЕ, 30 окт - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики продолжает отвод сил и средств у города Золотое в Донбассе, несмотря на нарушения перемирия со стороны украинских силовиков, заявил в среду журналистам руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.
Во вторник украинские силовики и ополченцы начали отвод сил и средств у Золотого. На весь процесс отводится три дня.
"На данный момент мы продолжаем возобновленное разведение сил и средств, несмотря на то, что украинская сторона нарушает режим прекращения огня", - сказал Филипоненко.
29 октября, 22:50Сказано в эфиреПолитолог: есть надежда, что разведение сил в Донбассе будет осуществленоСпецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что начатое во вторник разведение сил в городе Золотое в Донбассе пока идет по плану. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik представил свой взгляд на ситуацию.