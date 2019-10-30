В ЛНР заявили, что продолжают отвод сил у Золотого, несмотря на обстрелы

Политолог: есть надежда, что разведение сил в Донбассе будет осуществлено Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что начатое во вторник разведение сил в городе Золотое в Донбассе пока идет по плану. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik представил свой взгляд на ситуацию.