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РИА Новости

Поддержка института семьи – важная общенациональная задача, заявил Путин

18:21 30.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и победителей всероссийского конкурса "Семья года", отметив, что поддержка института семьи, материнства и детства - это важная задача, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поддержка института семьи, материнства и детства – важная общенациональная задача, требующая солидарных усилий представителей всех уровней власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации. И ваш замечательный проект в полной мере способствует этому серьёзному и очень нужному делу", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что конкурс пользуется широкой поддержкой и с каждым годом привлекает все больше семей из разных регионов, которые "своей жизненной позицией, неизменной приверженностью традициям ответственного родительства содействуют продвижению в нашем обществе высоких духовных, нравственных ценностей, служат достойным примером для молодёжи".
Глава РФ подчеркнул, что именно в кругу семьи формируется личность ребёнка, воспитываются его характер, человеческие и гражданские качества.
Президент РФ Владимир Путин проводит заключительное заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 28 ноября 2017
28 ноября 2017, 15:14Социальный навигатор
Путин отметил значение института семьи для государства
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