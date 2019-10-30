Поддержка института семьи – важная общенациональная задача, заявил Путин

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и победителей всероссийского конкурса "Семья года", отметив, что поддержка института семьи, материнства и детства - это важная задача, соответствующая телеграмма опубликована Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и победителей всероссийского конкурса "Семья года", отметив, что поддержка института семьи, материнства и детства - это важная задача, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поддержка института семьи, материнства и детства – важная общенациональная задача, требующая солидарных усилий представителей всех уровней власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации. И ваш замечательный проект в полной мере способствует этому серьёзному и очень нужному делу", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что конкурс пользуется широкой поддержкой и с каждым годом привлекает все больше семей из разных регионов, которые "своей жизненной позицией, неизменной приверженностью традициям ответственного родительства содействуют продвижению в нашем обществе высоких духовных, нравственных ценностей, служат достойным примером для молодёжи".