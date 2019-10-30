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РИА Новости

США не позволят России вновь открыть консульство в Сан-Франциско

18:19 30.10.2019 (обновлено: 22:40 30.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗлодоревКонсульство России в Сан-Франциско
Консульство России в Сан-Франциско
© РИА Новости / Дмитрий Злодорев
ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости, Татьяна Смайловски. США не дадут России возобновить работу консульства страны в Сан-Франциско, сообщил первый замгоссекретаря Джон Салливан.
Такое заявление он сделал на слушаниях комитета сената, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост посла в Москве.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
25 декабря 2018, 13:07РИА Новости
РФ рассчитывает в 2019 году подать иск о захваченной в США дипсобственности
Отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы американского консульства в Санкт-Петербурге и российского в Сан-Франциско, Салливан отметил, что у Вашингтона продолжается дискуссия с Москвой по этим вопросам.
По словам дипломата, Россия отказывает США в визах, чтобы восстановить дипломатический состав.

"Цена за консульство в Санкт-Петербурге — мы закрыли консульство в Сан-Франциско. И у нас нет планов позволить им возобновить работу консульства, которое использовалось для целей, отличных от дипломатических", — добавил дипломат.

Экспроприация дипсобственности

В 2016 году в конце второго президентского срока Барака Обамы Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов. Помимо этого, американские власти закрыли доступ в загородные комплексы российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
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23 октября, 17:32РИА Новости
Россия вновь потребовала от США урегулировать вопрос дипсобственности
После этого Владимир Путин заявил, что Москва не будет никого высылать по принципу зеркальности, но оставляет за собой право на ответные действия, "исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа".
В конце июля 2017 года новый глава США подписал закон о расширении секторальных санкций против России.
После этого Москва предписала сократить дипломатическое представительство США в России до 455 сотрудников, приравняв его к числу российских дипломатов в Америке.
В ответ на это Госдеп потребовал закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне, а также объекты торгпредства в Нью-Йорке.
Министр иностранных дел Сергей Лавров действия США назвал "экспроприацией" объектов, принадлежащих России.
Москва регулярно требует от Вашингтона урегулировать вопрос с дипломатической собственностью. Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил 23 октября, что сдвигов по этому вопросу пока нет.
Сообщалось, что Россия готовит иск в суд.
Джон Салливанна заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ. 30 октября 2019
Вчера, 17:23РИА Новости
Взаимодействие с Россией важно для интересов США, считает Салливан
154182669878
Обсудить 19
Посольство РФ в СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
Коль у Вашингтона "нет планов позволить им (России) возобновить работу консульства" (в Сан-Франциско), у Москвы нет планов позволить вам возобновить работу консульства в Санкт-Петербурге. Наше вам с чижиком!
30 октября, 19:21
vv.p.neznamov
3150100
Выразите протест☝️
30 октября, 19:43
AAApag Apag
10100707
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