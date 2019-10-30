США не позволят России вновь открыть консульство в Сан-Франциско

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости, Татьяна Смайловски. США не дадут России возобновить работу консульства страны в Сан-Франциско, сообщил первый замгоссекретаря Джон Салливан.

Такое заявление он сделал на слушаниях комитета сената, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост посла в Москве.

Отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы американского консульства в Санкт-Петербурге и российского в Сан-Франциско, Салливан отметил, что у Вашингтона продолжается дискуссия с Москвой по этим вопросам.

По словам дипломата, Россия отказывает США в визах, чтобы восстановить дипломатический состав.

"Цена за консульство в Санкт-Петербурге — мы закрыли консульство в Сан-Франциско. И у нас нет планов позволить им возобновить работу консульства, которое использовалось для целей, отличных от дипломатических", — добавил дипломат.

Экспроприация дипсобственности

В 2016 году в конце второго президентского срока Барака Обамы Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов. Помимо этого, американские власти закрыли доступ в загородные комплексы российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

После этого Владимир Путин заявил, что Москва не будет никого высылать по принципу зеркальности, но оставляет за собой право на ответные действия, "исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа".

В конце июля 2017 года новый глава США подписал закон о расширении секторальных санкций против России.

После этого Москва предписала сократить дипломатическое представительство США в России до 455 сотрудников, приравняв его к числу российских дипломатов в Америке.

В ответ на это Госдеп потребовал закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне, а также объекты торгпредства в Нью-Йорке.

Министр иностранных дел Сергей Лавров действия США назвал "экспроприацией" объектов, принадлежащих России.

Москва регулярно требует от Вашингтона урегулировать вопрос с дипломатической собственностью. Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил 23 октября, что сдвигов по этому вопросу пока нет.