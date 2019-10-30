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РИА Новости

Замглавы миссии ОБСЕ посетил участок разведения сил у Золотого в Донбассе

18:15 30.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОтвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
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Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
ЗОЛОТОЕ, 30 окт - РИА Новости. Замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Марк Этерингтон посетил участок разведения сил и средств городе Золотое в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник украинские силовики и ополченцы начали отвод сил и средств у Золотого. На весь процесс отводится три дня.
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Замглавы миссии ОБСЕ пообщался с представителями самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и оценил обстановку на подконтрольном ЛНР участке.
"СММ приветствует решение произвести разведение средств в Золотом. Разведение сейчас проходит (на подконтрольной ВС Украины территории - ред.). Миссия будет продолжать наблюдать за процессом, используя патрулирование и дроны", - сказал журналистам Этерингтон, комментируя ситуацию на подконтрольной Киеву территории, откуда он прибыл.
Руководитель представительства ЛНР в СЦКК Михаил Филипоненко проинформировал Этерингтона о ходе процесса разведения сил и нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
"Сегодня в населенном пункте Желобок погиб военнослужащий Народной милиции, о чем я довел Марку Этерингтону, он обещал с этим вопросом разобраться", - сообщил Филипоненко.
Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео
29 октября, 16:24Радио Sputnik
Разведение сил в Донбассе: подробности и дальнейшие планы
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Марк ЭтерингтонСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕСЦККУкраинаВ мире
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