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РИА Новости

В результате ДТП под Владимиром пострадали пять человек

18:09 30.10.2019 (обновлено: 19:01 30.10.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Владимирской областиДТП в Кольчугинском районе Владимирской области. 30 октября 2019
ДТП в Кольчугинском районе Владимирской области. 30 октября 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Владимирской области
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в Кольчугинском районе Владимирской области, пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На 6-м километре автодороги Владимир – Кольчугино произошло столкновение четырех транспортных средств, пострадали пять человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что всего в машинах находились 10 человек.
По его словам, среди пострадавших детей нет. Раненые доставлены в Центральную районную больницу Кольчугино. К ликвидации последствий ДТП привлекались шесть человек и две единицы техники.
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