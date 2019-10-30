В результате ДТП под Владимиром пострадали пять человек

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись в Кольчугинском районе Владимирской области, пострадали пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На 6-м километре автодороги Владимир – Кольчугино произошло столкновение четырех транспортных средств, пострадали пять человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что всего в машинах находились 10 человек.