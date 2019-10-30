На красной ветке московского метро поезда ходят с увеличенными интервалами

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Интервалы движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы увеличены в связи с высадкой пассажиров одного поезда, сообщает пресс-служба метрополитена
"На юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличены интервалы движения поездов. Увеличение интервалов связано с высадкой пассажиров одного поезда", - говорится в сообщении в Twitter.
Уточняется, что "состав отставлен для проверки", потребуется некоторое время, чтобы поезда вошли в график.