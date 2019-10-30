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РИА Новости

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

17:56 30.10.2019 (обновлено: 21:39 30.10.2019)
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© Fotolia / Yves Damin Человек разговаривает по телефону
Человек разговаривает по телефону
© Fotolia / Yves Damin
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
"Отмечается рост обращений о мошенничестве. Ежедневно … жители разных субъектов России сообщают о поступающих им звонках от лиц, представляющихся сотрудниками следственных органов СК РФ и других государственных структур", - говорится в релизе.
Аферисты убеждают жертв - чаще всего, пожилых людей, - что те признаны потерпевшими по уголовным делам о продаже фальсифицированным БАДов, и обещают "выбить" из преступников возмещение ущерба. Только для ускорения процесса "потерпевшему" нужно доплатить какую-то сумму.
В СК РФ напомнили, что для реального возмещения ущерба от преступлений ничего никуда перечислять не нужно, действуют "иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших".
Людей, которым поступали подобные звонки, в Следственном комитете призвали не отлагая обращаться в правоохранительные органы – только настоящие. Обещают, что все такие заявления будут тщательно проверены.
Девушка со смартфоном и банковской картой
23 октября, 03:42РИА Новости
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
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Следственный комитет РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Телефонных террористов на раз-два вычисляют, а с телефонными мошенниками что не так?
30 октября, 20:02
Malina
7101003
Капитализм тридцать лет изобретает способы добычи миллиардов, умело избегая участия в возрождении разрушенной экономики.
30 октября, 19:53
vyachnick Новиков
2910202
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