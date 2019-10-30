Facebook заявил об удалении трех сетей аккаунтов из России

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России. Об этом говорится в заявлении Компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России. Об этом говорится в заявлении соцсети

"Сегодня мы удалили в Facebook и Instagram три сети аккаунтов, страниц и групп за участие в иностранном вмешательстве... Они были созданы в России и были нацелены на Мадагаскар, Центральноафриканскую Республику, Мозамбик, Демократическую Республику Конго, Кот-д'Ивуар, Камерун, Судан и Ливию", - говорится в заявлении.

В компании связывают удаленные сети с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Как заявляют в Facebook, это показало их "собственное расследование".

В документе уточняется, что речь идет об удалении 35 аккаунтов, 53 страниц и семи групп в Facebook, а также пяти аккаунтов в Instagram, которые были "сосредоточены" на Мадагаскаре, ЦАР, Мозамбике, ДРК, Кот-д'Ивуаре и Камеруне. Публикации на этих страницах, как говорится в заявлении Facebook, были посвящены новостям, которые, в частности, касались политики России в отношении стран Африки, выборов в Мадагаскаре и Мозамбике, а также содержали, как утверждается, "критику в отношении политики Франции и США".

Кроме того, компания отчиталась об удалении 17 аккаунтов, 18 страниц, трех групп в Facebook и шести аккаунтов в Instagram, ориентированных преимущественно Судан. Также были удалены 14 аккаунтов, 12 страниц, одна группа в Facebook и один аккаунт в Instagram, которые были ориентированы на Ливию, заявила соцсеть.

В Facebook также отмечают, что удаленные аккаунты "часто распространяли" материалы Sputnik и RT.