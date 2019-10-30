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РИА Новости
Калужская область

Потенциал Калужской области представили на российско-китайском форуме

17:54 30.10.2019
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© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади
© РИА Новости / Светлана Тарасова
Перейти в фотобанк
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади
КАЛУГА, 30 окт – РИА Новости. Представители Калужской области презентовали инвестиционный потенциал региона на Российско-китайском форуме машиностроения и инноваций, сообщило областное правительство в среду.
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С 29 по 31 октября в Москве проходит III Национальная выставка промышленного оборудования и инноваций из Китая - China Machinery Fair 2019. В ней принимают участие более 150 компаний из Китая, специализирующихся на машиностроении. В рамках выставки проходит III Российско-китайский форум машиностроения и инноваций. Одна из сессий посвящена развитию инфраструктуры регионов России в кооперации с иностранными партнерами.
"С сообщением об инвестиционном и экономическом потенциале Калужской области и успешно реализованных проектах китайских инвесторов на сессии выступила главный специалист регионального представительства Анна Митюшникова. Особое внимание было обращено на логистические возможности региона для развития российско-китайских торгово-экономических отношений", - говорится в сообщении.
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Калужская областьКалугаКитайЭкономика
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