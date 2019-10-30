Потенциал Калужской области представили на российско-китайском форуме

КАЛУГА, 30 окт – РИА Новости. Представители Калужской области презентовали инвестиционный потенциал региона на Российско-китайском форуме машиностроения и инноваций, сообщило областное правительство в среду.
С 29 по 31 октября в Москве проходит III Национальная выставка промышленного оборудования и инноваций из Китая - China Machinery Fair 2019. В ней принимают участие более 150 компаний из Китая, специализирующихся на машиностроении. В рамках выставки проходит III Российско-китайский форум машиностроения и инноваций. Одна из сессий посвящена развитию инфраструктуры регионов России в кооперации с иностранными партнерами.
"С сообщением об инвестиционном и экономическом потенциале Калужской области и успешно реализованных проектах китайских инвесторов на сессии выступила главный специалист регионального представительства Анна Митюшникова. Особое внимание было обращено на логистические возможности региона для развития российско-китайских торгово-экономических отношений", - говорится в сообщении.