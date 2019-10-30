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РИА Новости

Депутат Госдумы считает, что Facebook нарушает свободу информации

17:54 30.10.2019 (обновлено: 19:53 30.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Фейсбук"
Страница социальной сети Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Решение Facebook удалить ряд учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки, нарушает принцип о свободе распространения информации, это давление, которое связано с тем, что США не выгодно развитие отношений России с этим регионом, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Ранее компания Facebook удалила за "иностранное вмешательство" три сети учетных записей, страниц и групп из России, ориентированных на страны Африки. В компании связывают удаленные сети с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Как заявляют в Facebook, это показало их "собственное расследование". В документе уточняется, что речь идет об удалении 35 аккаунтов, 53 страниц и семи групп в Facebook, а также пяти аккаунтов в Instagram. В Facebook также отмечают, что удаленные аккаунты "часто распространяли" материалы Sputnik и RT.
"Это очевидное нарушение прав на свободу распространения информации. Мне кажется, что Facebook тут безусловно нарушил этот принцип. Это, конечно, не делает чести этой социальной сети", - сказал Морозов РИА Новости.
"Как известно, в России прошёл мощный российско-африканский форум в Сочи. Там было заявлено, что мы простили старые советские долги африканским странам, что в общем-то открывает заново для России возможности активно участвовать в политической и экономической жизни континента. Африка - очень важный континент с точки зрения влияния на мировую политику. Поэтому, я думаю, что американцы, которые контролируют Facebook и стараются контролировать мировую медиасреду, не заинтересованы в том, чтобы Россия заняла серьезные позиции на африканском континенте, поэтому и инициируют такое давление", - пояснил депутат.
Политика Facebook в отношении России неоднократно подвергалась критике со стороны российских властей. В середине октября глава компании Марк Цукерберг обвинил РФ, Иран и Китай в американские выборы 2020 года. Facebook заблокировал четыре сети аккаунтов, три из Ирана и одну из России, мотивировав это борьбой с зарубежным влиянием. Как утверждала компания, целями этих сетей были США, Северная Африка и Латинская Америка.
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Facebook, Inc.БезопасностьОбществоРоссия
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