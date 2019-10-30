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РИА Новости

В ФБР рассказали о предотвращении ряда терактов за полгода

17:49 30.10.2019 (обновлено: 17:50 30.10.2019)
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© AP Photo / Carolyn KasterГлава ФБР Кристофер Рэй
Глава ФБР Кристофер Рэй
© AP Photo / Carolyn Kaster
Глава ФБР Кристофер Рэй. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. ФБР в последние полгода удалось предотвратить ряд планировавшихся террористами в США и за их пределами атак, сообщил в среду на слушаниях в палате представителей конгресса США директор ФБР Кристофер Рэй.
"Только за последние шесть-семь месяцев ФБР предотвратило связанные с терроризмом планы, связанные как с домашним, так и c международным терроризмом", - сообщил директор ФБР на слушаниях в комитете по национальной безопасности палаты представителей конгресса США. Он не привел подробности, сообщив лишь, что подозреваемые были арестованы в "двух третях" штатов США.
"Предотвращение атак остается нашим приоритетом", - подчеркнул глава ФБР.
По его замечанию, "даже признавая успехи нашей страны, касающиеся уничтожения аль-Багдади и успехи в борьбе с ИГ*, мы должны сохранять бдительность", - сказал Рэй.
Здание ФБР в Вашингтоне, США
3 октября, 10:27Акценты
"Требуются шпионы без в/п и с ж/п". ФБР сказало новое слово в вербовкеАмериканская разведка переживает кризис и ищет новых агентов по объявлению. ФБР надеется перевербовать "русских шпионов" с помощью рекламы в Facebook.
Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".
Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.
* Террористическая организация, запрещена в России
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ФБРКристофер РэйСШАВ мире
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