В ФБР рассказали о предотвращении ряда терактов за полгода

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. ФБР в последние полгода удалось предотвратить ряд планировавшихся террористами в США и за их пределами атак, сообщил в среду на слушаниях в палате представителей конгресса США директор ФБР Кристофер Рэй.

"Только за последние шесть-семь месяцев ФБР предотвратило связанные с терроризмом планы, связанные как с домашним, так и c международным терроризмом", - сообщил директор ФБР на слушаниях в комитете по национальной безопасности палаты представителей конгресса США. Он не привел подробности, сообщив лишь, что подозреваемые были арестованы в "двух третях" штатов США.

"Предотвращение атак остается нашим приоритетом", - подчеркнул глава ФБР.

По его замечанию, "даже признавая успехи нашей страны, касающиеся уничтожения аль-Багдади и успехи в борьбе с ИГ*, мы должны сохранять бдительность", - сказал Рэй.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.