На Кубани увеличат бюджет программы по развитию промышленности

"По итогам прошлого 2018 года индекс промышленного производства в крае составил 105,2%. В этом году статистика также фиксирует устойчивые темпы роста. Тенденцию надо закреплять, дополнительные 500 миллионов пойдут на оказание финансовой поддержки кубанским промпредприятиям через краевой фонд развития промышленности", – пояснил Бурлачко.