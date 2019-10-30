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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани увеличат бюджет программы по развитию промышленности

17:47 30.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Краснодарского краяПредседатель ЗСК Юрий Бурлачко
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко
© Фото : предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Краснодарского края
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на сессии в среду согласовали изменения в госпрограмму "Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности", в результате ее бюджет вырастет на 500 миллионов рублей до 5,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба заксосбрания.
"Общий бюджет программы на период до 2024 года вырастет на 500 миллионов – до 5,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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Как прокомментировал председатель регионального парламента Юрий Бурлачко, отрасль промышленности – один из локомотивов роста кубанской экономики.
"По итогам прошлого 2018 года индекс промышленного производства в крае составил 105,2%. В этом году статистика также фиксирует устойчивые темпы роста. Тенденцию надо закреплять, дополнительные 500 миллионов пойдут на оказание финансовой поддержки кубанским промпредприятиям через краевой фонд развития промышленности", – пояснил Бурлачко.
Региональный фонд развития промышленности был создан весной прошлого года для оказания содействия бизнесу в форме субсидий и льготных займов.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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