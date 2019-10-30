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РИА Новости

В Крыму назвали несбыточной стратегию Зеленского по возвращению полуострова

17:40 30.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Разработка Украиной стратегии по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после 5 лет военного конфликта на востоке Украины должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма. По его словам, стратегия должна включать четыре составляющие: прозрачность и публичность, консенсус, реализм, а также способность государства имплементировать ее в жизнь. Стратегию планируют представить обществу для широкого обсуждения.
"Они выдумывают различные технологические пропагандистские приемчики, чтобы сохранить лицо или сделать хорошую мину при совершенно плохой игре. Это всё не имеет к реальности никакого отношения", - сказал Иоффе.
Глава ОП республики уверен, что Зеленский, его окружение и все более или менее разбирающиеся в современной политической обстановке деятели на Украине понимают, что Крым никогда уже больше украинским не будет.
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"Они понимают, что Крым ушел справедливо, но вынуждены с целью создания определенного имиджа делать вид, что они что-то в этом направлении делают. То же самое можно сказать и про Донбасс. После 5 лет убийств, бомбежек, человеческого горя, говорить о каком-то возвращении Донбасса на Украину тоже не приходится. Можно говорить только о каких-то мерах и путях прекращения войны", - сказал глава ОП Крыма.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Военный эксперт: Киев подаст учения у Крыма "под очень интересным соусом" МИД РФ прокомментировал планы Украины провести учения на границе с Крымом, отметив, что это не может не вызывать беспокойства. В эфире радио Sputnik военный эксперт Сергей Ченнык назвал планы украинской стороны "откровенно политическими".
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Григорий ИоффеВладимир ЗеленскийКрымВ мире
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