Пресс-конференция о перспективах работы Конституционного комитета Сирии

Участники:
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек МОЗЛОЕВ;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ.
30 октября в Женеве начал работу конституционный комитет Сирии. В составе – представители правительства, оппозиции и гражданского общества. На основе разрабатываемой конституционной реформы планируется провести выборы главы арабской республики, положив начало процессу политического урегулирования. Основная работа комитета начнется 4 ноября.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- заведующий кафедрой восточных языков Дипломатической академии МИД России Асламбек МОЗЛОЕВ;
- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин ТРУЕВЦЕВ.
30 октября в Женеве начал работу конституционный комитет Сирии. В составе – представители правительства, оппозиции и гражданского общества. На основе разрабатываемой конституционной реформы планируется провести выборы главы арабской республики, положив начало процессу политического урегулирования. Основная работа комитета начнется 4 ноября.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/