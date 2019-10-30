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РИА Новости
Краснодарский край

Социально ответственный бизнес Кубани получит поддержку властей региона

17:38 30.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Краснодарского краяПредседатель ЗСК Юрий Бурлачко
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко
© Фото : предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Краснодарского края
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края на сессии в среду внесли изменения в закон региона "О развитии малого и среднего предпринимательства (МСП)", благодаря которым вводится понятие "социальное предпринимательство", а органы госвласти края получают право оказывать поддержку субъектам МСП, ведущим деятельность в сфере социального предпринимательства, говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания края (ЗСК).
Уточняется, что в следующем году будет создан единый реестр подобных предприятий.
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"В нашем федеральном, а теперь и краевом законодательстве появляется важная новация – понятие "социального предпринимательства". Государство может и обязано поддерживать ту часть предпринимательского сообщества, деятельность которого представляет для него особую значимость. Например, те секторы, где находят себе рабочее место люди, нуждающиеся в особой поддержке. Такие, как инвалиды, беженцы, малоимущие, выпускники детских домов и другие", - приводятся в сообщении слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.
По его словам, принятие этого закона – прямая и непосредственная помощь со стороны государства не только бизнесу, но и людям, которые по различным обстоятельствам оказались в тяжелом материальном или социальном положении, либо испытывают проблемы со здоровьем. "Предоставляя поддержку тем, кто войдет в реестр социального предпринимательства, мы будем и других представителей делового сообщества стимулировать к тому, чтобы они принимали к себе таких работников", – добавил Юрий Бурлачко.
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