Социально ответственный бизнес Кубани получит поддержку властей региона

"В нашем федеральном, а теперь и краевом законодательстве появляется важная новация – понятие "социального предпринимательства". Государство может и обязано поддерживать ту часть предпринимательского сообщества, деятельность которого представляет для него особую значимость. Например, те секторы, где находят себе рабочее место люди, нуждающиеся в особой поддержке. Такие, как инвалиды, беженцы, малоимущие, выпускники детских домов и другие", - приводятся в сообщении слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.

По его словам, принятие этого закона – прямая и непосредственная помощь со стороны государства не только бизнесу, но и людям, которые по различным обстоятельствам оказались в тяжелом материальном или социальном положении, либо испытывают проблемы со здоровьем. "Предоставляя поддержку тем, кто войдет в реестр социального предпринимательства, мы будем и других представителей делового сообщества стимулировать к тому, чтобы они принимали к себе таких работников", – добавил Юрий Бурлачко.