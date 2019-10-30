Зименко: Кубань – один из лидеров в РФ по проведению отопительного сезона

Краснодарский край стал одним из лидеров среди других российских регионов, где отопительный сезон 2018-2019 годов прошел наиболее успешно. Как подготовилась Кубань к наступающей зиме, о планах по благоустройству общественных пространств и развитии проектов в сфере альтернативной энергетики – в интервью РИА Новости рассказал министр ТЭК и ЖКХ региона Евгений Зименко.

– В текущем году "Формирование комфортной городской среды" на Кубани было увеличено с 1,5 миллиарда до 1,8 миллиарда рублей. Что удалось сделать в регионе на эти средства и что еще планируется до конца года?

– В период действия регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" - с 2017 по 2024 годы - на Кубани планируется большой объем работы: благоустройство 1273 общественных пространств и около 300 дворовых территорий.

Действительно, благодаря тому, что Краснодарский край успешно выполнил мероприятия по благоустройству в прошлом году, на 2019 год федеральный бюджет был увеличен. На следующий год, согласно заключенному парафированному соглашению с Минстроем России, из федерального бюджета краю планируется выделить более 1,6 миллиарда рублей. Это позволило нам уже начать отбор муниципальных образований края для участия в проекте на 2020 год.

На сегодняшний день благоустройство территорий в рамках нацпроекта завершено уже более чем на 80%. За счет средств федерального и краевого бюджетов завершены 37 объектов. Это 30 общественных и 7 дворовых территорий в 27 муниципалитетах Кубани. Кроме того, 282 зеленых зоны благоустроены за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников. На остальных территориях ведется активная работа, завершить которую мы должны уже до конца текущего года.

– Как ведется подготовка к отопительному сезону? Можно ли быть уверенными, что зима 2019-2020 пройдет безаварийно?

– Подготовка к отопительному сезону 2019-2020 годов в Краснодарском крае завершена. Все объекты теплоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства, системы электро- и газоснабжения полностью технически подготовлены к работе в зимнее время, скомплектованы необходимые запасы оборудования и материалов на случай непредвиденных ситуаций.

На Кубани вот уже третий год подряд за зиму не случается технологических сбоев, которые классифицировались бы как "авария", а средний уровень износа котельных сократился с 62% до 59%, средний уровень износа тепловых сетей – с 71% до 67%.

Начиная с 2016 года в регионе для подготовки к отопительным сезонам проводится замена не менее 5% тепловых сетей. К сезону 2019-2020 заменено и отремонтировано 163 километра.

Отмечу, что по итогам всероссийских совещаний по подведению итогов прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов, Краснодарский края был отмечен среди регионов, где отопительный сезон прошел наиболее успешно, особо отмечено существенное снижение аварийности в нашем регионе в зимнее время.

В период отопительного сезона 2018-2019 произошло всего 10 технологических инцидентов в работе систем теплоснабжения. Для сравнения: в отопительный период 2016-2017 годов таких инцидентов было 32, то есть количество инцидентов снизилось в 3 раза.

Все эти меры дают полное основание полагать, что к началу отопительного сезона 2019-2020 годов уровень готовности к нему будет не менее высоким, чем в прошлом сезоне.

– Какие проекты планируется осуществить в регионе в сфере энергосбережения в ближайшее время?

– В крае произошел серьезный сдвиг в развитии механизма замены старых котельных на новые с помощью заключения энергосервисных договоров.

В текущем году заключен энергосервисный контракт на замену жидкотопливной старой котельной, мощностью 2 МВт, для армавирского реабилитационного центра города на современную газовую. Это пилотный проект, результат нашей совместной работы с министерством труда и социального развития и министерством финансов.

Также в текущем году заключены аналогичные контракты по замене изношенных жидкотопливных ведомственных котельных на современные автоматизированные газовые котельные – в Тбилисском районе. Готовятся к заключению энергосервисные контракты в Новопокровском, Крымском, Калининском районах.

– Как вы оцениваете развитие проектов в сфере альтернативной энергетики в крае? Запуск каких проектов ожидается в 2019-2020 годах?

– Отрасль имеет огромный потенциал на территории региона. Использование всех ресурсов возобновляемых источников энергии способно заместить в Краснодарском крае до 2200 МВт тепловой энергии и 1400 МВт электрической энергии, получаемых из традиционных углеводородов. Это геотермальная и солнечная энергии, ветропотенциал, энергия биомассы и не только.

Что касается солнечной энергетики в Краснодарском крае, министерством ТЭК и ЖКХ региона заключило с ООО "Возобновляемые источники энергии" соглашение о строительстве солнечных электростанций, общей мощностью 90 МВт. Их планируется разместить в Мостовском, Лабинском, Курганинском районах и городе Армавир. Новые объекты генерации обойдутся инвестору в 9,5 миллиарда рублей, и ежегодно будут производить 110 млн кВт ч электроэнергии. Реализация объекта запланирована на 2020 год.

Еще один проект планируется реализовать совместно с ООО "Авелар Солар Технолоджи", это группа компаний "Хевел". Он предусматривает строительство солнечной электростанции мощностью 73,5 МВт в 2021 году.

Мы ожидаем также реализации крупного инвестпроекта по созданию ветровых электрических станций в Темрюкском районе. Ее мощность – 72 МВт. Между министерством ТЭК и ЖКХ края, администрацией Темрюкского района, ELAWAN ENERGY SL. и ЗАО "Ветрогенерирующая Компания" было заключено соглашение о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта на территории Краснодарского края. Срок ввода ветропарка запланирован на 2021 год.