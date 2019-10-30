Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери

БРЯНСК, 30 окт - РИА Новости. Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.

По данным ведомства, ДТП произошло в среду около 10.00 в Твери в районе улицы Димитрова.

"Водитель микроавтобуса ПАЗ выбрал скоростной режим, не соответствующий дорожным условиям, и совершил съезд в кювет", - сказала собеседница.

По ее словам, в салоне находились порядка 10 пассажиров, трем из них, двум мужчинам и женщине, потребовалась медицинская помощь, они были доставлены в медучреждение, их жизни ничего не угрожает.

"Водитель с места ДТП скрылся, его искали с привлечением кинолога и собак, он задержан. В отношении него проводится проверка", - добавила представитель полиции.