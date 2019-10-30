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РИА Новости

Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери

17:36 30.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
БРЯНСК, 30 окт - РИА Новости. Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
По данным ведомства, ДТП произошло в среду около 10.00 в Твери в районе улицы Димитрова.
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"Водитель микроавтобуса ПАЗ выбрал скоростной режим, не соответствующий дорожным условиям, и совершил съезд в кювет", - сказала собеседница.
По ее словам, в салоне находились порядка 10 пассажиров, трем из них, двум мужчинам и женщине, потребовалась медицинская помощь, они были доставлены в медучреждение, их жизни ничего не угрожает.
"Водитель с места ДТП скрылся, его искали с привлечением кинолога и собак, он задержан. В отношении него проводится проверка", - добавила представитель полиции.
По ее словам, материалы дела будут переданы в следственные органы для решения о возбуждении уголовного дела.
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