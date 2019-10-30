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РИА Новости

В центре Барселоны студенты разбили палаточный городок

17:35 30.10.2019 (обновлено: 17:57 30.10.2019)
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© Sputnik / Nora OlivéПалаточный городок студентов в центре Барселоны в знак протеста против вердикта Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению референдума о независимости Каталонии
Палаточный городок студентов в центре Барселоны в знак протеста против вердикта Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению референдума о независимости Каталонии
© Sputnik / Nora Olivé
БАРСЕЛОНА, 30 окт – РИА Новости. Каталонские студенты разбили палаточный городок в центре Барселоны, по их словам, в знак протеста против вердикта Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению референдума о независимости Каталонии.
"Мы приняли решение поставить палатки на улице и остаться здесь. Это продлится так долго, как решат студенты", - сказал РИА Новости один из участников акции Марти Педрет. Лагерь расположился на одной из центральных площадей города – Университетской.
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Студенты начали участвовать в различных акциях протеста сразу после объявления вердикта Верховного суда в отношении двенадцати каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. С 16 по 18 октября они провели забастовку, новая бессрочная забастовка была объявлена 29 октября – по инициативе Профсоюза студентов Каталонских стран, отстаивающего право на самоопределение автономного сообщества. Участники забастовки во вторник забаррикадировали входы в ряд университетов региона. Основное требование к руководству – дать возможность им принимать участие в политических акциях, при этом это не должно отражаться на успеваемости, в частности, они требуют от руководства университетов отменить обязательное посещение занятий. Ректораты Университета Барселоны и Университета Помпеу Фабра уже согласились на эти требования.
© Sputnik / Nora OlivéПалаточный городок студентов в центре Барселоны в знак протеста против вердикта Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению референдума о независимости Каталонии
Палаточный городок студентов в центре Барселоны в знак протеста против вердикта Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению референдума о независимости Каталонии
© Sputnik / Nora Olivé
Палаточный городок студентов в центре Барселоны в знак протеста против вердикта Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению референдума о независимости Каталонии
По мнению студентов, обосновавшихся в палаточном лагере, приговор Верховного суда представляет собой "откат в соблюдении основных прав".
"Нас, представителей нового поколения, беспокоит этот откат", - говорит Педрет, студент факультета права Автономного университета Барселоны. Он считает, что политикам, приговоренным и проходящим по "каталонскому делу", должна быть объявлена "всеобщая амнистия".
Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих признали виновными в неподчинении, они получили штрафы. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.
© Sputnik / Nora OlivéПалаточный городок студентов в центре Барселоны в знак протеста против вердикта Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению референдума о независимости Каталонии
Палаточный городок студентов в центре Барселоны в знак протеста против вердикта Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению референдума о независимости Каталонии
© Sputnik / Nora Olivé
Палаточный городок студентов в центре Барселоны в знак протеста против вердикта Верховного суда в отношении политиков, причастных к проведению референдума о независимости Каталонии
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