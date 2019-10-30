Суд арестовал замглавы отдела полиции Ступино по обвинению во взятке

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы до 28 декабря арестовал заместителя главы отдела полиции подмосковного Ступино Антона Антонова по обвинению в крупном взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Помимо Антонова, арестованы еще двое его подчиненных, а один отправлен под домашний арест. "Срок действия меры пресечения установлен до 28 декабря", - сказала пресс-секретарь суда. Всем инкриминируется получение взятки в особо крупном размере.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что четверых сотрудников ОМВД подмосковного Ступино, в том числе начальника полиции и исполняющего обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, задержали при получении взятки в размере полумиллиона рублей.