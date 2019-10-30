Суд арестовал замглавы отдела полиции Ступино по обвинению во взятке

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы до 28 декабря арестовал заместителя главы отдела полиции подмосковного Ступино Антона Антонова по обвинению в крупном взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
Помимо Антонова, арестованы еще двое его подчиненных, а один отправлен под домашний арест. "Срок действия меры пресечения установлен до 28 декабря", - сказала пресс-секретарь суда. Всем инкриминируется получение взятки в особо крупном размере.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что четверых сотрудников ОМВД подмосковного Ступино, в том числе начальника полиции и исполняющего обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, задержали при получении взятки в размере полумиллиона рублей.
По данным следствия, полицейские получили взятку от гендиректора строительной фирмы, чтобы не проводились проверки финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения миграционного законодательства, а также за общее покровительство деятельности на территории Ступино. Отмечается, что правоохранители были задержаны с поличным при получении денег.