Норвегия отреагировала на сообщения об операции российских подлодок

СТОКГОЛЬМ, 30 окт – РИА Новости. Норвежская сторона получила информацию об учениях российских подводных лодок, заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, слова которой приводит телекомпания NRK.

Во вторник телерадиокомпания NRK сообщила о том, что российский подводный флот проводит крупнейшую операцию в северной Атлантике с участием 10 подводных лодок, которые пытаются скрытно продвинуться как можно дальше в северных морях.

"Служба военной разведки проинформировала нас об этой операции", - сказала Сульберг, не уточнив, когда были получены эти сведения.

"Это показывает только то, что у России есть мощные силы, в том числе на море. И мы знаем, как важно для России защищать морские пути в районе Мурманска. Это протяженные участки норвежского побережья", - приводит телекомпания слова норвежского премьера.

По ее мнению, Россия таким образом демонстрирует военную силу. "Нам кажется, что Россия проводит учения, чтобы понять, как мы будем реагировать в конфликтной ситуации", - добавила Сульберг.