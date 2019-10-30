Норвегия отреагировала на сообщения об операции российских подлодок

СТОКГОЛЬМ, 30 окт – РИА Новости. Норвежская сторона получила информацию об учениях российских подводных лодок, заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, слова которой приводит телекомпания NRK.
Во вторник телерадиокомпания NRK сообщила о том, что российский подводный флот проводит крупнейшую операцию в северной Атлантике с участием 10 подводных лодок, которые пытаются скрытно продвинуться как можно дальше в северных морях.
"Служба военной разведки проинформировала нас об этой операции", - сказала Сульберг, не уточнив, когда были получены эти сведения.
"Это показывает только то, что у России есть мощные силы, в том числе на море. И мы знаем, как важно для России защищать морские пути в районе Мурманска. Это протяженные участки норвежского побережья", - приводит телекомпания слова норвежского премьера.
По ее мнению, Россия таким образом демонстрирует военную силу. "Нам кажется, что Россия проводит учения, чтобы понять, как мы будем реагировать в конфликтной ситуации", - добавила Сульберг.
Ранее Северный флот официально заявлял о тренировочных глубоководных погружениях в районе Норвежского моря, в ходе которых АПЛ "Нижний Новгород" и "Псков" должны в том числе испытать образцы вооружений. В пресс-службе СФ тогда отметили, что глубоководные погружения в нейтральных водах Норвежского моря - обычная практика.