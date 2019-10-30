В Казани столкнулись трамвай и троллейбус

КАЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Трамвай столкнулся с троллейбусом в Казани в среду днём, восемь человек обратились за медицинской помощью, сообщили РИА Новости в минздраве Татарстана.

По информации МВД по Татарстану, в 15.24 на перекрёстке улиц Гвардейская и Патриса Лумумбы 43-летняя водитель трамвая, двигаясь по улице Гвардейская, совершила столкновение с троллейбусом под управлением 50-летнего водителя, который двигался по улице Патриса Лумумбы. По предварительным данным, трамвай выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора в связи с отказом тормозной системы.

"За медицинской помощью обратились восемь человек, пять из них были доставлены в горбольницы №7, остальные – в травмпункты. В основном состояние пострадавших удовлетворительное", - сказал собеседник агентства.