Путин проводит переговоры с премьер-министром Венгрии Орбаном

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Будапешта

БУДАПЕШТ, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Российский лидер прибыл в Будапешт с рабочим визитом по приглашению Орбана. Встреча состоялась в новой рабочей резиденции премьера "Кармелитское подворье" — это бывшая церковь кармелитов и примыкающие к ней палаты действующего монастыря.

На переговорах планируется обсудить как двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, так и международную проблематику. Затем планируется церемония подписания совместных документов и заявление для СМИ.