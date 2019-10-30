Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T18:20Z
https://ria.ru/20191030/1560408592.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156040/80/1560408059_0:397:2936:2048_1036x0_80_0_0_11a4893c9a372e894804c28bc1464791.jpg
РИА Новости

Путин проводит переговоры с премьер-министром Венгрии Орбаном

17:28 30.10.2019 (обновлено: 18:20 30.10.2019)
6636
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Будапешта
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Будапешта
© POOL
Перейти в фотобанк
БУДАПЕШТ, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Российский лидер прибыл в Будапешт с рабочим визитом по приглашению Орбана. Встреча состоялась в новой рабочей резиденции премьера "Кармелитское подворье" — это бывшая церковь кармелитов и примыкающие к ней палаты действующего монастыря.
На переговорах планируется обсудить как двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, так и международную проблематику. Затем планируется церемония подписания совместных документов и заявление для СМИ.
Это уже пятый визит Путина в Венгрию. Последний раз он побывал там в августе 2017 года.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Вчера, 02:31РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Венгрии
1685852118
Обсудить 0
Виктор ОрбанВладимир ПутинРоссияВенгрияВ мире
Рекомендуем
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила строительство "Северного потока — 2"
Президент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили отменил саммит АТЭС
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Лондон
"Великобритания превратится в Россию": Лондон ищет Путина
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Будапеште. 2 февраля 2017
Плохо влияют на Трампа. Перед встречей Путина и Орбана разразился скандал
Консульство России в Сан-Франциско
США не позволят России вновь открыть консульство в Сан-Франциско
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Межгосударственные отношения России и Венгрии
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
В России прокомментировали требование США включить в ДСНВ новейшее оружие
Президент РФ Владимир Путин во время совместного с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречи
О газе, Украине и НАТО: Путин и венгерский премьер провели переговоры
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Эрдоган рассказал о турецко-российском патрулировании в Сирии
Пенсия
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости
Экран РЛС
На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС "Подсолнух"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
05:33Родственники пропавших в Приморье рыбаков объявили награду за их нахождение
05:22В WWF назвали угрозы от вылова белух и косаток на Дальнем Востоке
05:17Редкий портрет 13-летнего Моцарта выставят на аукцион
Лента новостейМолния