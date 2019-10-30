Путин проводит переговоры с премьер-министром Венгрии Орбаном

БУДАПЕШТ, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Российский лидер прибыл в Будапешт с рабочим визитом по приглашению Орбана. Встреча состоялась в новой рабочей резиденции премьера "Кармелитское подворье" — это бывшая церковь кармелитов и примыкающие к ней палаты действующего монастыря.
На переговорах планируется обсудить как двустороннее сотрудничество, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, так и международную проблематику. Затем планируется церемония подписания совместных документов и заявление для СМИ.
Это уже пятый визит Путина в Венгрию. Последний раз он побывал там в августе 2017 года.