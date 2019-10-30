Взаимодействие с Россией важно для интересов США, считает Салливан

Джон Салливанна заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ. 30 октября 2019

Джон Салливанна заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ. 30 октября 2019

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Отношения США и России достигли наиболее низкой точки со времен холодной войны, но общение двух стран важно для национальных интересов США, говорится в тексте выступления первого замгоссекретаря США Джона Салливана, распространенного в преддверии слушаний в комитета сената по иностранным делам в среду.

"Наши отношения с Россией достигли уровня времен холодной войны… Тем не менее основанное на принципах взаимодействие с Россией так же важно для наших национальных интересов, как и всегда", - говорится в документе.

Комитет в среду проводит слушания, посвященные рассмотрению кандидатуры Салливана на пост посла США в России.

Салливан также пообещал контактировать с российским правительством по важным международным вопросам.

"Если меня утвердят, я продолжу поддерживать диалог с российским правительством по противостоянию терроризму и по контролю над вооружениями, а также по денуклеаризации Корейского полуострова, по поиску мирного разрешения конфликта в Афганистане, в Сирии, и по многим другим вопросам", - заявил Салливан.

Он также обещал противостоять "российским усилиям по вмешательству в выборы США и нарушению суверенитета Украины и Сирии". Москва эти обвинения отвергает.