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РИА Новости

Взаимодействие с Россией важно для интересов США, считает Салливан

17:23 30.10.2019 (обновлено: 18:26 30.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжон Салливанна заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ. 30 октября 2019
Джон Салливанна заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ. 30 октября 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Джон Салливанна заседании комитета по иностранным делам сената США, где рассматривается его кандидатура на пост посла США в РФ. 30 октября 2019
ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Отношения США и России достигли наиболее низкой точки со времен холодной войны, но общение двух стран важно для национальных интересов США, говорится в тексте выступления первого замгоссекретаря США Джона Салливана, распространенного в преддверии слушаний в комитета сената по иностранным делам в среду.
"Наши отношения с Россией достигли уровня времен холодной войны… Тем не менее основанное на принципах взаимодействие с Россией так же важно для наших национальных интересов, как и всегда", - говорится в документе.
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
22 октября, 13:53РИА Новости
Сыромолотов рассказал о кандидате на пост посла США в России Салливане
Комитет в среду проводит слушания, посвященные рассмотрению кандидатуры Салливана на пост посла США в России.
Салливан также пообещал контактировать с российским правительством по важным международным вопросам.
"Если меня утвердят, я продолжу поддерживать диалог с российским правительством по противостоянию терроризму и по контролю над вооружениями, а также по денуклеаризации Корейского полуострова, по поиску мирного разрешения конфликта в Афганистане, в Сирии, и по многим другим вопросам", - заявил Салливан.
Он также обещал противостоять "российским усилиям по вмешательству в выборы США и нарушению суверенитета Украины и Сирии". Москва эти обвинения отвергает.
Салливан также обещал "оказать давление" на российские власти для освобождения американца Пола Уилана, задержанного по обвинению в шпионаже.
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Джон СалливанРоссияСШАВ мире
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