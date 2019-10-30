Оператор назвал сроки завершения строительства "Северного потока – 2"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG работает над завершением строительства газопровода в ближайшие месяцы, сроки укладки участка в водах Дании зависят от погоды и условий разрешения, которые компания уже изучает, сообщили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, сообщило ранее в среду Энергетическое агентство страны (DEA).

"Компания Nord Stream 2 работает над скорейшим завершением проекта в ближайшие месяцы, при соблюдении всех стандартов и процедур. После завершения строительства участка газопровода в водах Дании нитки газопровода должны быть соединены с германским участком методом надводного захлеста", - сообщили агентству в пресс-службе.

В компании напомнили, что на сегодняшний день уже уложено более 2100 километров (или более 87%) газопровода. В частности, укладка труб уже завершена в водах России, Финляндии и Швеции, а также большей частью в водах Германии. Строительство обоих береговых участков в России и Германии приближается к завершению.

"Строительство датской секции газопровода начнется своевременно. Точное начало трубоукладки зависит от ряда юридических, технических и климатических факторов. Срок укладки газопровода будет зависеть от погодных условий и условий разрешения на строительство, которые мы сейчас изучаем", - отметили в Nord Stream 2 AG.

"Будучи ответственным разработчиком проекта, мы должны обеспечить скорейшее завершение газопровода "Северный поток-2", - подчеркнули в компании.