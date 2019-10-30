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РИА Новости

Оператор назвал сроки завершения строительства "Северного потока – 2"

17:36 30.10.2019 (обновлено: 17:42 30.10.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG работает над завершением строительства газопровода в ближайшие месяцы, сроки укладки участка в водах Дании зависят от погоды и условий разрешения, которые компания уже изучает, сообщили РИА Новости в пресс-службе Nord Stream 2 AG.
Дания выдала разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, сообщило ранее в среду Энергетическое агентство страны (DEA).
"Компания Nord Stream 2 работает над скорейшим завершением проекта в ближайшие месяцы, при соблюдении всех стандартов и процедур. После завершения строительства участка газопровода в водах Дании нитки газопровода должны быть соединены с германским участком методом надводного захлеста", - сообщили агентству в пресс-службе.
В компании напомнили, что на сегодняшний день уже уложено более 2100 километров (или более 87%) газопровода. В частности, укладка труб уже завершена в водах России, Финляндии и Швеции, а также большей частью в водах Германии. Строительство обоих береговых участков в России и Германии приближается к завершению.
Строительство газопровода Северный поток-2
29 октября, 15:09Сказано в эфире
Политолог рассказал, с чем связаны "наезды" США на "Северный поток-2"В американском конгрессе вновь предлагают ввести санкции против "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков прокомментировал эту инициативу.
"Строительство датской секции газопровода начнется своевременно. Точное начало трубоукладки зависит от ряда юридических, технических и климатических факторов. Срок укладки газопровода будет зависеть от погодных условий и условий разрешения на строительство, которые мы сейчас изучаем", - отметили в Nord Stream 2 AG.
"Будучи ответственным разработчиком проекта, мы должны обеспечить скорейшее завершение газопровода "Северный поток-2", - подчеркнули в компании.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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Nord Stream 2Северный поток-2Северный потокРоссияЭкономика
Популярные комментарии
а тебе что должно с того быть? в шарик газа надуть? газпром крупнейший налогоплательщик страны, больше газа продал больше наполнил бюджет страны.
30 октября, 18:24
aaimo
894101016
Дожали немцы датчан. В Киеве и Варшаве траур. Только нам от всего этого ни горячо ни холодно.
30 октября, 18:12
ИЧИван Чемоданов
48341330
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