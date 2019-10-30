В Южной Осетии заявили о наращивании присутствия Грузии в приграничной зоне

ЦХИНВАЛ, 30 окт - РИА Новости. Грузия продолжает строительство еще одного блокпоста на границе с Южной Осетией, тем самым наращивая свое присутствие в югоосетинской пограничной зоне, заявил комитет государственной безопасности Южной Осетии.

"Двадцать восьмого октября в окрестностях населенного пункта Синагур Дзауского района возобновилось ранее приостановленное строительство блокпоста полиции Грузии. Грузинская сторона вместо отвода своих вооруженных формирований, прекращения незаконных строительных работ и деэскалации напряженности, продолжает наращивать присутствие в пограничной зоне РЮО, создавая тем самым дополнительные угрозы безопасности", - приводит заявление КГБ информагентство Sputnik Южная Осетия

Ранее сообщалось, что Грузия строит еще один блокпост на своей территории на границе с Южной Осетией в районе села Синагур.

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.