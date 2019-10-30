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РИА Новости

Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете

17:14 30.10.2019 (обновлено: 17:43 30.10.2019)
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео инцидент с участием актрисы Лидии Вележевой на борту самолета, летевшего из Москвы в Тель-Авив. Ролик опубликовал Пятый канал.
На кадрах видно, что полицейские пытаются уговорить артистку покинуть лайнер, однако она этому всячески сопротивляется. При этом Вележева хочет что-то объяснить стражам порядка, но они ее не слушают. В результате они вывели актрису под руки, несмотря на ее крики и попытки освободиться.
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По предварительным данным, Вележева вместе с коллегами летела на гастроли в Израиль. Пресс-атташе театра имени Евгения Вахтангова, где работает актриса, не верит, что она могла себя неадекватно вести на борту самолета.
Лидия Вележева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Широкой публике она запомнилась ролями в сериалах "Воровка", "Идиот", "Березка", а также фильмах "Волкодав" и "Любовь-морковь — 2".
На ее счету также десятки ролей в театре. В 2010 году Вележева получила звание заслуженной артистки России.
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Лидия ВележеваШоу-бизнесМосква
Популярные комментарии
Для сильно крутых и богатых есть бизнес-джеты. Там вытворяй что душа пожелает за свои деньги. А если себе такого позволить не можешь и летаешь с простым людом, то веди себя по людски. Самолет есть самолет, там все равны как голые в бане, хоть актриса хоть грузчик.
30 октября, 17:52
Spiridonov Aleksei
158202016
Не обижайте красивую даму!!!
30 октября, 17:51
Брэд Питт-Буль
35942287
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