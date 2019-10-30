Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео инцидент с участием актрисы Лидии Вележевой на борту самолета, летевшего из Москвы в Тель-Авив. Ролик Очевидцы сняли на видео инцидент с участием актрисы Лидии Вележевой на борту самолета, летевшего из Москвы в Тель-Авив. Ролик опубликовал Пятый канал.

На кадрах видно, что полицейские пытаются уговорить артистку покинуть лайнер, однако она этому всячески сопротивляется. При этом Вележева хочет что-то объяснить стражам порядка, но они ее не слушают. В результате они вывели актрису под руки, несмотря на ее крики и попытки освободиться.

По предварительным данным, Вележева вместе с коллегами летела на гастроли в Израиль. Пресс-атташе театра имени Евгения Вахтангова, где работает актриса, не верит, что она могла себя неадекватно вести на борту самолета.

Лидия Вележева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Широкой публике она запомнилась ролями в сериалах "Воровка", "Идиот", "Березка", а также фильмах "Волкодав" и "Любовь-морковь — 2".