Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T17:13Z
https://ria.ru/20191030/1560407545.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155986/71/1559867128_0:239:1000:802_1036x0_80_0_0_c328fbbd02beb15081ce4bc22dd3a788.jpg
РИА Новости
РИА Наука

В спектре межзвездной кометы Борисова обнаружена вода

17:13 30.10.2019
454
CC BY 4.0 / NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA) / Comet 2I/BorisovКомета 2I/Borisov
Комета 2I/Borisov
CC BY 4.0 / NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA) / Comet 2I/Borisov
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ученые сообщили о первом обнаружении воды в составе межзвездной кометы 2I/Borisov. Предварительная версия статьи опубликована в архиве Корнеллского университета.
Комета 2I/Borisov, открытая 30 августа этого года сотрудником астрономической станции ГАИШ МГУ в Крыму Геннадием Борисовым, — всего лишь второй из известных межзвездных объектов, пролетающих через Солнечную систему.
8 декабря 2019 года 2I/Borisov максимально приблизится к Солнцу на расстояние примерно 300 миллионов километров — примерно вдвое больше расстояния от Земли до Солнца. Комета движется с огромной скоростью 150 тысяч километров в час и входит в Солнечную систему под углом около 40 градусов относительно орбитальной плоскости нашей планеты. Этих фактов достаточно для доказательства межзвездного происхождения этого небесного тела.
Для ученых наблюдения за ядром кометы Борисова, ее пылевым окружением, известным как кома, и сопровождающим ее вытянутым шлейфом из пыли и газа — хвостом кометы, — это уникальная возможность изучить вещественный состав космического объекта, зародившегося в другой звездной системе.
Комета Борисова (2I/Borisov)
16 октября, 19:26РИА Наука
Телескоп "Хаббл" сделал качественные снимки межзвездной кометы Борисова
Американские ученые под руководством Адама Маккея (Adam J. McKay) с помощью дифракционного спектрометра высокого разрешения ARCES, установленного в обсерватории Апачи-Пойнт (Нью-Мексико, США) детально изучили спектр кометы 2I/Borisov и обнаружили в нем характеристические линии кислорода [OI] 6300 Å, являющиеся классическим индикатором присутствия воды.
Замеры потока в этой линии позволили ученым определить скорость образования воды — 6,3 х 1026 молекул в секунду. Ранее в спектре кометы уже был обнаружен циан (CN). Сравнив скорости образования циана и воды, ученые получили соотношение CN/H2O в составе кометы. По этому параметру она относится к классу комет повышенной активности, так как он несколько выше, чем среднее значение для комет Солнечной системы. Тем не менее, оно не выходит за общие пределы значений, характерных для известных комет.
Это позволяет предполагать, что кометы в разных звездных системах образуются примерно одинаково.
Комета, пролетающая мимо Земли
28 сентября, 08:00РИА Новости
"Объект жутко загадочный". Первая межзвездная комета приближается к Марсу
1315000
Обсудить 0
РИА НаукаКосмос - РИА Наука
Рекомендуем
Орбитальный телескоп TESS
Астрономы обнаружили планету, избежавшую убийства
Elena Salvai. Работа победителя конкурса Weather Photographer of the Year 2019
Погода в кадре: лучшие фото конкурса Weather Photographer of the Year
Галактики из Призрачного следа, заснятые телескопом Hubble
Телескоп "Хаббл" заснял "зловещее лицо" в космосе
Российский спутник МиР превысил расчетный срок службы в шесть раз
Российский спутник "МиР" превысил расчетный срок службы в шесть раз
Центр Хруничева
Суд в Москве вернул автодилеру заявление о банкротстве Центра Хруничева
Пожилая пара отдыхает на берегу океана на Тенерифе
Американские ученые назвали четыре главные цели человеческой жизни
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила строительство "Северного потока — 2"
Вид на Землю с Луны
Россия вернулась за стол переговоров по окололунной станции
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Вид Земли с МКС
В постпредстве России при ООН задались вопросом о назначении спутников США
Президент Чили Себастьян Пиньера
Президент Чили отменил саммит АТЭС
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Космический аппарат Глонасс-М
ГЛОНАСС не будут модернизировать для полетов к Луне
Археологические раскопки вблизи улицы Сретенки в Москве
Археолог нашел печать, которая могла принадлежать Владимиру Мономаху
Флаг Абхазии
В посольстве опровергли слухи о планах включить Абхазию в состав России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
05:33Родственники пропавших в Приморье рыбаков объявили награду за их нахождение
05:22В WWF назвали угрозы от вылова белух и косаток на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния