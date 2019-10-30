Российские губернаторы обсуждают вопросы региональной медицины

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 30 окт – РИА Новости. Основные вопросы региональной медицины обсуждают в Светлогорске Калининградской области главы российских регионов, передает корреспондент РИА Новости.

Семинар-совещание по вопросам здравоохранения, участие в котором принимают около 50 глав российских регионов, проходит в среду в Светлогорске Калининградской области в преддверии расширенного заседание президиума Госсовета РФ. Губернаторы в шести подгруппах обсуждают темы укрепления первичного звена, оптимизации расходов в системе обязательного медицинского страхования, развития звена высокотехнологичной медицинской помощи и другие.

"Обсуждаем первичное звено — то, на чем основывается медицина, это актуально для всех регионов. Обсуждаем, что нужно сделать, чтобы наши люди получали более качественное медицинское обслуживание", - сказал журналистам губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Преимущество такого формата заключается в том, что губернаторам без членов правительства предлагают откровенно и искренне поговорить о проблемах. Важно, чтобы проблема была рассмотрена теми людьми, кто работает "на земле", и донесена до федеральных органов власти, чтобы решения соответствовали в полной мере проблематике", - добавил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, который в рамках совещания работает в подгруппе по кадровому обеспечению, рассказал журналистам, что вопрос привлечения в регионы новых специалистов сегодня один из важнейших как в первичном звене, так и в высокотехнологичной медицине.