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РИА Новости

Российские губернаторы обсуждают вопросы региональной медицины

17:12 30.10.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВрач заполняет историю болезни
Врач заполняет историю болезни
© РИА Новости / Алексей Куденко
СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 30 окт – РИА Новости. Основные вопросы региональной медицины обсуждают в Светлогорске Калининградской области главы российских регионов, передает корреспондент РИА Новости.
Семинар-совещание по вопросам здравоохранения, участие в котором принимают около 50 глав российских регионов, проходит в среду в Светлогорске Калининградской области в преддверии расширенного заседание президиума Госсовета РФ. Губернаторы в шести подгруппах обсуждают темы укрепления первичного звена, оптимизации расходов в системе обязательного медицинского страхования, развития звена высокотехнологичной медицинской помощи и другие.
"Обсуждаем первичное звено — то, на чем основывается медицина, это актуально для всех регионов. Обсуждаем, что нужно сделать, чтобы наши люди получали более качественное медицинское обслуживание", - сказал журналистам губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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"Преимущество такого формата заключается в том, что губернаторам без членов правительства предлагают откровенно и искренне поговорить о проблемах. Важно, чтобы проблема была рассмотрена теми людьми, кто работает "на земле", и донесена до федеральных органов власти, чтобы решения соответствовали в полной мере проблематике", - добавил губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, который в рамках совещания работает в подгруппе по кадровому обеспечению, рассказал журналистам, что вопрос привлечения в регионы новых специалистов сегодня один из важнейших как в первичном звене, так и в высокотехнологичной медицине.
"Важнейший вопрос, который мы обсуждаем — это дифференциация заработных плат между регионами, которая, к сожалению, стимулирует отток специалистов в регионы с более высоким уровнем оплаты труда. Обсуждаем, какие могут быть здесь дополнительные решения, сверять их с теми предложениями, которые подготовило правительство, чтобы уже окончательное решение предлагать президенту", - сказал Развожаев.
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