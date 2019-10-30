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РИА Новости
Теплоснабжение

СГК обеспечит теплом 600 тысяч "квадратов" новых объектов в Красноярске

17:09 30.10.2019
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© Fotolia / s1rusКрасноярск
Красноярск
© Fotolia / s1rus
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует подключить к теплоснабжению около 600 тысяч квадратных метров новых объектов Красноярска в 2020 году, следует из пресс-релиза СГК.

"В 2020 году планируется дополнительно обеспечить тепловой энергией около 600 тысяч квадратных метров нового жилья и других зданий. Для этого СГК гарантировала застройщикам обеспечить 45 Гкал тепла и построить новые трубопроводы в разных районах города", - говорится в сообщении.

Как сообщает компания, в 2019 году в СГК полностью обеспечила заявки на теплоснабжение, тепловая нагрузка для нового строительства порядка 700 тысяч квадратных метров составила 51 Гкал.
"Существуют резервы действующих ТЭЦ для замещения 28 малых городских котельных, которые в настоящее время дымят в Октябрьском и Центральном районах краевого центра, есть возможность увеличить планы по перекладке теплотрасс, но для реализации этих задач необходимо принять понятные и власти, и энергетикам, и потребителям условия для инвестиций", - отмечают в компании.
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Особенностью Красноярска является то, что основная часть генерирующих мощностей находится на правом берегу, а строительство активнее всего идет на левом. Чтобы довести тепло к новым объектам через реку была введена реверсивная тепломагистраль в теле Октябрьского моста, и еще одна – в теле Николаевского моста. Так не только исключается дефицит энергии в новых строящихся микрорайонах, но и созданы резервные возможности на случай вывода действующих трубопроводов в ремонт, подчеркивает компания.
СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал/ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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