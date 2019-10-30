У избитой детсадовцами в Ярославле девочки заподозрили травму позвоночника

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Избитую во вторник в ярославском детском саду девочку отвезли в больницу для осмотра у травматолога, сообщает Избитую во вторник в ярославском детском саду девочку отвезли в больницу для осмотра у травматолога, сообщает 76.RU

"У девочки заподозрили травму позвоночника и отправили к нам", — сообщили порталу в областной детской больнице.

Осмотревшие четырехлетнюю девочку хирург и травматолог не нашли патологий и каких-либо показаний для госпитализации.

Во вторник в ярославском детском саду №236 произошла драка. Несколько воспитанников учреждения во время дневной прогулки били и пинали лежащую на земле девочку. По словам очевидцев, все это продолжалось несколько минут в присутствии воспитателя, которая, вероятно, не видела происходящего. Ее отстранили от работы на время разбирательства.

Отец одного из воспитанников учреждения выступил в защиту воспитательницы. "Детей много, за всеми не уследишь. Да и, тем более, она женщина в возрасте", - сказал он.

Мать другого ребенка назвала поведение воспитательницы "ужасным". При этом она указала, что в их группе воспитательница внимательная.

В то же время бухгалтер детского сада заявила, что родители воспитанников хорошо отзывались о воспитательнице группы, в которой произошел инцидент. "И группа у нее немаленькая, 28 детей", - добавила женщина.