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РИА Новости

У избитой детсадовцами в Ярославле девочки заподозрили травму позвоночника

17:08 30.10.2019
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© Никита МакарьинДрака в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
© Никита Макарьин
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Избитую во вторник в ярославском детском саду девочку отвезли в больницу для осмотра у травматолога, сообщает 76.RU.
"У девочки заподозрили травму позвоночника и отправили к нам", — сообщили порталу в областной детской больнице.
Осмотревшие четырехлетнюю девочку хирург и травматолог не нашли патологий и каких-либо показаний для госпитализации.
Во вторник в ярославском детском саду №236 произошла драка. Несколько воспитанников учреждения во время дневной прогулки били и пинали лежащую на земле девочку. По словам очевидцев, все это продолжалось несколько минут в присутствии воспитателя, которая, вероятно, не видела происходящего. Ее отстранили от работы на время разбирательства.
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
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Отец одного из воспитанников учреждения выступил в защиту воспитательницы. "Детей много, за всеми не уследишь. Да и, тем более, она женщина в возрасте", - сказал он.
Мать другого ребенка назвала поведение воспитательницы "ужасным". При этом она указала, что в их группе воспитательница внимательная.
В то же время бухгалтер детского сада заявила, что родители воспитанников хорошо отзывались о воспитательнице группы, в которой произошел инцидент. "И группа у нее немаленькая, 28 детей", - добавила женщина.
Заведующая учреждением пообещала принять меры после обсуждения "внутри коллектива". Кроме того, инцидентом заинтересовались в следственных органах.
Руслан
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