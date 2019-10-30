Убыток "Энел Россия" по МСФО за 9 месяцев составил 27,2 млн рублей

"Показатель EBITDA вырос за счет увеличения выручки, а также благодаря дополнительному положительному эффекту от снижения постоянных затрат на 14%", - говорится в сообщении. Компания поясняет, что это связано с отменой с 2019 года налога на движимое имущество и пересмотром резервов и части обязательств по расходам на персонал, относящихся к Рефтинской ГРЭС, а также меньшей численности, что позволило компенсировать эффект роста заработных плат согласно индексу потребительских цен.