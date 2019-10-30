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РИА Новости
Теплоснабжение

Убыток "Энел Россия" по МСФО за 9 месяцев составил 27,2 млн рублей

17:04 30.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Чистый убыток "Энел Россия" по МСФО за январь-сентябрь 2019 года составил 27,16 миллиона рублей против прибыли в 4,89 миллиарда рублей годом ранее, говорится в материалах компании.
EBITDA компании за отчетный период выросла на 13,8%, до 13 миллиардов рублей. Выручка "Энел Россия" увеличилась на 0,3%, до 52,74 миллиарда рублей. Чистая прибыль от обычных видов деятельности выросла на 22,1% до 5,97 миллиарда рублей. Компания отмечает, что Рефтинская ГРЭС учитывалась как "актив, предназначенный для продажи" на протяжении третьего квартала 2019 года.

"Показатель EBITDA вырос за счет увеличения выручки, а также благодаря дополнительному положительному эффекту от снижения постоянных затрат на 14%", - говорится в сообщении. Компания поясняет, что это связано с отменой с 2019 года налога на движимое имущество и пересмотром резервов и части обязательств по расходам на персонал, относящихся к Рефтинской ГРЭС, а также меньшей численности, что позволило компенсировать эффект роста заработных плат согласно индексу потребительских цен.

Чистый долг компании на 30 сентября 2019 года вырос на 7,9% до 20,9 миллиардов рублей по сравнению с показателем на конец 2018 года.
В "Энел Россия" входят три газовые элекростанции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность станций составляет 5,6 ГВт по выработке электроэнергии и 2 тысячи Гкал/ч по выработке тепла. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3,8 ГВт. Помимо этого, "Энел Россия" реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт). "Энел Россия" входит в группу Enel. Доля Enel S.p.A. в уставном капитале компании составляет 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited – 7,68%, доля прочих миноритарных акционеров – 16,86%.
Рефтинская ГРЭС
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ТеплоснабжениеЭнел РоссияЭкономика
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